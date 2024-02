Demon Slayer Entertainment District Arc: Netflix legt bei Staffel 2 nach

Fans der beliebten Manga- und Anime-Reihe „Demon Slayer“ bekommen in den nächsten Tagen wieder neues Futter. Am 27. Februar startet in Deutschland der neue Film „Demon Slayer: Zum Training der Säulen“, der die vierte Staffel der beliebten Anime-Serie einläutet.

Doch auch beim Streaming-Dienst Netflix können sich deutsche Fans endlich über neue Folgen der Reihe freuen. Kürzlich wurde bereits die erste Hälfte der zweiten Staffel, die den „Mugen Train Arc“ umfasst, zu dem Dienst hinzugefügt. In wenigen Tagen folgen dann auch die restlichen Episoden der Staffel.

Im März geht es ins Freudenviertel

Netflix hat „Demon Slayer“ bereits seit 2021 im Programm, allerdings stand den Zuschauern lange nur die erste Staffel der Serie zur Verfügung. Seit dem 1. Februar können deutsche Fans bei dem Anbieter bereits die erste Hälfte der zweiten Staffel von „Demon Slayer“ anschauen, die die Geschichte um den Mugen-Zug umfasst. Diese wurde zuvor bereits in dem äußerst erfolgreichen Film „Demon Slayer The Movie: Mugen Train“ erzählt. In der Serie wird die Geschichte in insgesamt sieben Folgen weiter ausgebaut.

Ab dem 1. März startet dann auch die zweite Hälfte der zweiten Season bei dem Streaming-Dienst. In insgesamt elf Folgen begeben sich Tanjiro, Nezuko und ihre Freunde ins Freudenviertel und greifen der Klangsäule Tengen Uzui bei seinen Untersuchungen unter die Arme. Der Auftrag unterliegt jedoch strengster Geheimhaltung, weshalb die Dämonenjäger ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen müssen.

Damit hängt Netflix dem Anime jedoch noch ein ganzes Stück hinterher. Auf Crunchyroll können Fans nämlich schon längst die dritte Staffel der beliebten Serie sehen, in der es in das Dorf der Schwertschmiede geht. Wann die insgesamt elf Episoden der dritten Staffel von „Demon Slayer“ bei dem Streaming-Anbieter zu sehen sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Quelle: WinFuture

