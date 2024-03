Der Super Mario Bros. Film: Nintendo und Illumination kündigen neuen Animationsfilm offiziell an

Während Nintendos Maskottchen Mario vor allem im Videospiel-Bereich regelmäßig für Furore sorgt, mischte der wohl berühmteste Klempner der Welt vergangenes Jahr auch die internationalen Kinosäle auf. Mit einem Einspielergebnis von 1,36 Milliarden US-Dollar (via The Numbers) zählt „Der Super Mario Bros. Film“ zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres 2023. Außerdem avancierte der Blockbuster so zur erfolgreichsten Videospielverfilmung aller Zeiten.

Aufgrund des beeindruckendes Einspielergebnisses war es durchaus überraschend, dass Nintendo keine Worte zu einem weiteren Teil verloren hat. Nun, zumindest bis jetzt, denn am Mario-Tag 2024 kündigte das japanische Unternehmen gemeinsam mit dem US-amerikanischen Animationsstudio Illumination („Ich – Einfach Unverbesserlich“-Reihe) offiziell einen weiteren animierten Ableger vom „Der Super Mario Bros. Film“-Team an.

Doch das ist noch nicht alles, denn die Verantwortlichen bestätigten auch direkt weitere Informationen zum kommenden Animationsfilm. Hierzu zählt etwa der Kinostart. Das neueste Abenteuer aus der „Mario“-Welt soll am 3. April 2026 in den weltweiten Kinos starten.

Der Super Mario Bros. Film-Macher kehren zurück

Im Rahmen einer kurzen Videobotschaft bestätigten die Verantwortlichen darüber hinaus, dass das „Der Super Mario Bros. Film“-Erfolgsteam zurückkehren wird. „Mario“-Schöpfer Shigeru Miyamoto fungiert auch beim neuen Animationsfilm als Produzent. Ihm zur Seite steht Illumination-Gründer und -CEO Chris Meledandri. Als Regisseure kehren zudem Aaron Horvath und Michael Jelenic zurück. Ebenfalls wieder mit dabei ist Drehbuchautor Matthew Fogel.

Laut Meledandri befände sich das Team von Illumination Studios Paris, das das Pilzkönigreich bereits im ersten Animationsfilm zum Leben erweckte, mittendrin in der Arbeit. Das Studio würde aktuell daran werkeln, Storyboards und Bühnenbilder „für neue Szenarien“ zu entwerfen. „Bald werden wir mit der Animation beginnen. Sie können sich sicher sein, dass wir auf jedes Detail achten, damit am Ende alles hundertprozentig passt“, so der Illumination-Boss.

Hinsichtlich der Story des kommenden Animationsfilms ließen sich die Verantwortlichen derweil nicht in die Karten schauen. Ob wir also eine Fortsetzung zu sehen bekommen, die am Ende von „Der Super Mario Bros. Film“ bereits angedeutet wurde, oder einen komplett neuen Teil dieser Welt erkunden können dürfen, ist somit noch unklar. Shigeru Miyamoto erklärte, er und seine Kollegen wollen Fans mit weiteren Details versorgen, „sobald wir so weit sind.“

Zumindest die Zielsetzung des Teams und den Ton des neuen Films deutete der „Mario“-Schöpfer dafür bereits an: „Dieses Mal geht es uns darum, Marios Welt zu erweitern, und es wird eine fröhliche und witzige Geschichte. Wir hoffen, Sie freuen sich schon darauf!“

Der neue Animationsfilm aus der Welt von „Super Mario“ soll am 3. April 2026 in den USA und weiteren Ländern im Kino starten. Auch ein Kinostart für weitere Märke im April 2026 ist geplant.

MAR10 Day 2024

