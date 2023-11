The Legend of Zelda: Nintendo und Sony arbeiten offiziell an einem Live-Action-Kinofilm

The Legend of Zelda:

Bereits seit Jahren tauchen immer wieder Meldungen um eine "The Legend of Zelda"-Verfilmung auf. Jetzt macht Nintendo endlich Nägel mit Köpfen und hievt die beliebte Videospielreihe in Kooperation mit Sony auf die große Leinwand.

Es ist offiziell: Nintendo und Sony arbeiten an einem "The Legend of Zelda"-Kinofilm!

Gerüchte um eine Verfilmung der ikonischen „The Legend of Zelda“-Spielereihe halten sich schon lange hartnäckig. Nun hat Nintendo diese Berichte offiziell bestätigt und ja, das japanische Unternehmen arbeitet an einem Live-Action-Kinofilm seiner Kultmarke! Auch Sony Pictures ist an der Produktion beteiligt und wird dabei helfen, den Film weltweit in den Kinos zu veröffentlichen.

The Legend of Zelda-Drehbuchautor bereits bekannt?

Shigeru Miyamoto, der Schöpfer legendärer Spielereihen wie „Super Mario“, „Pikmin“ und natürlich „The Legend of Zelda“, wird als Produzent an dem kommenden Kinofilm mitwirken. Ebenfalls als Produzent am Projekt beteiligt sein wird Avi Arad, der in den vergangenen Jahren dabei half, zahlreiche Blockbuster ins Kino zu bringen. Hierzu zählen unter anderem „Iron Man“, „Uncharted“ sowie „Spider-Man: Across the Spider-Verse“.

Miyamoto hat es sich übrigens nicht nehmen lassen, auf X/Twitter eine kurze Nachricht anlässlich der Ankündigung zu teilen. Darin heißt es, Nintendo würde bereits seit Jahren mit Avi Arad an einem Kinofilm basierend auf der legendären Spielereihe arbeiten.

Darüber hinaus wird Arad den Kinofilm auch mit seinem eigenen Unternehmen Arad Productions Inc. produzieren. Finanziert werden wird die „The Legend of Zelda“-Verfilmung indes sowohl von Nintendo selbst als auch von Sony Pictures Entertainment. Nintendo wird dabei über 50% des Budgets beisteuern, während Sony das restliche Geld zur Verfügung stellen wird. Die weltweite Kinoauswertung wird ebenfalls Sony Pictures Entertainment übernehmen.

Des Weiteren ist schon der Regisseur der Videospiel-Adaption bekannt. Auf dem Regiestuhl wird Wes Ball sitzen, der für die „Maze Runner“-Trilogie verantwortlich zeichnete. Das vertrauenswürdige Branchenmagazin Deadline möchte zudem erfahren haben, dass Derek Connolly („Jurassic World“, „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“) als Drehbuchautor am „The Legend of Zelda“-Live-Action-Kinofilm mitwirken wird.

Weitere Details zur Videospiel-Adaption sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Dementsprechend liegen noch keine Informationen zur Handlung oder Besetzung des Kinofilms vor. Ebenso ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar, wann der Kinofilm starten soll.

