Fairy Tail 100 Years Quest: Erster Trailer zum heißerwarteten Anime-Abenteuer veröffentlicht

Mit "Fairy Tail: 100 Years Quest" startet schon in wenigen Wochen die heißerwartete Fortsetzung zum beliebten Anime-Hit. Einen kleinen Ausblick auf die neuen Abenteuer gewährt nun der erste offizielle Trailer.

Fast fünf Jahre mussten Fans von Natsu, Happy, Lucy & Co. auf neue Anime-Abenteuer aus der „Fairy Tail“-Welt warten. Nach 328 Episoden war im September 2019 nämlich erst einmal Schluss für die sympathischen Mitglieder der namensgebenden Magier-Gilde. Mittlerweile haben unsere Helden jedoch eine neue Mission angenommen, die wir in der kommenden Anime-Serie „Fairy Tail: 100 Years Quest“ schon bald miterleben können.

Nun wurde endlich der erste richtige Trailer zur Show veröffentlicht und gewährt uns einen ausführlicheren Einblick in die neuen Geschichten. Das zweiminütige Video haben wir wie gewohnt weiter unten für euch im Artikel eingebunden. Allzu lange müssen sich Fans auch nicht mehr in Geduld üben, denn schon am 7. Juli 2024 startet die neue Anime-Serie im japanischen TV. Ob die Serie zeitnah auch ihren Weg zu uns finden wird, ist noch unbekannt.

Ein Auftrag, den noch niemand abschließen konnte

Die Story von „Fairy Tail: 100 Years Quest“ setzt rund ein Jahr nach dem epischen Kampf gegen Zeref und Acnologia an. Natsu und seine Freunde haben die Zeit genutzt, um sich auf einen neuen Auftrag vorzubereiten. Gemeinsam mit seinen Freunden Happy, Lucy, Grey, Erza, Wendy und Carla will er eine Mission annehmen, die seit mehr als 100 Jahren von niemandem erfolgreich beendet werden konnte. Unsere Helden wollen das ändern!

Ihre Reise führt sie auf den Kontinent Guiltina, wo sie erfahren, um was sie sich kümmern sollen. Natsu & Co. sollen die fünf Drachengötter versiegeln, die mit ihrer gewaltigen Macht die ganze Welt vernichten könnten. Die größte Herausforderung, der sich unsere Protagonisten bisher stellen mussten! Währenddessen heißt die Fairy Tail-Gilde mit Touka ein neues Mitglied willkommen, die mit einer finsteren Macht verbunden ist.

„Fairy Tail: 100 Years Quest“ basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe von Autor Hiro Mashima und Zeichner Atsuo Ueda. Bei der Serie handelt es sich um ein Spin-off von Mashimas beliebtem Fantasy-Abenteuer „Fairy Tail“, das dessen Geschichte fortführt. Bisher umfasst die Geschichte 160 Kapitel, von denen 153 bereits in Form von 17 Sammelbänden veröffentlicht wurden. In Deutschland sind beide „Fairy Tail“-Manga beim Carlsen-Verlag erhältlich.

Für die Anime-Adaption der „100 Years Quest“ zeichnet das Studio J.C. Staff („Food Wars! Shokugeki no Soma“) verantwortlich. Regie führt Toshinori Watanabe („Naruto: Shippuden“), während Shinji Ishihira („Fairy Tail“) ihn als General Director unterstützt. Yurika Sako („Edens Zero“) steuert das Charakterdesign bei. Der Opening Song „Story“ wird von Da-iCE gesungen und die Band Boku ga Mitekatta Aozora performt den Ending Song „Tomo yo, Koko de Sayonara da“.

„Fairy Tail: 100 Years Quest“ startet am 7, Juli 2024 im japanischen TV. Ob die Serie hierzulande im Simulcast angeboten werden wird, ist noch nicht bekannt. Bei Crunchyroll könnt ihr euch alle bisher verfügbaren „Fairy Tail“-Episoden im Stream anschauen. Außerdem veröffentlichte das Unternehmen die ersten 277 Folgen der Anime-Serie in elf Volumes auf Blu-ray und DVD.

Fairy Tail: 100 Years Quest Main Trailer:

Fairy Tail: 100 Years Quest Key Visual:

Freut ihr euch auf die neue Anime-Serie „Fairy Tail: 100 Years Quest“?

