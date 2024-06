Mashle Magic and Muscles: Fortsetzung des Anime-Hits bestätigt

Die beliebte Fantasy-Comedy-Serie „Mashle: Magic and Muscles“ hat sich in den letzten Monaten zu einem echten Anime-Hit entwickelt und Fans auf der ganzen Welt begeistert. Eine offizielle Bestätigung (via ANN), dass die Serie fortgesetzt wird, sorgt nun für Freude bei den Fans.

Der genaue Inhalt der kommenden Projekte bleibt bisher jedoch noch geheimnisvoll. Spekulationen reichen von einer dritten Staffel der Anime-Serie über einen eigenen Anime-Kinofilm bis hin zu einer OVA (Original Video Animation). Fans dürfen also gespannt sein, was sie in Zukunft erwarten wird. Weitere Details zu den Zukunftsplänen werden wohl bald veröffentlicht.

Manga-Serie geht bis in das Jahr 2020 zurück

Die Manga-Serie startete im Januar 2020 im Weekly Shonen Jump-Magazin in Japan und fand im Juli letzten Jahres ihr Ende. Shueishas MANGA Plus-Service bietet den Manga digital in englischer Sprache an. In Deutschland ist die Reihe beim Carlsen-Verlag erhältlich.

Bisher veröffentlichte das Verlagshaus hierzulande 12 der insgesamt 18 Sammelbände. Darüber hinaus umfasst die Reihe mehrere Light Novels (Romane). Zudem gab es Japan sogar schon eine Bühnenadaptation von „Mashle: Magic and Muscles“.

Die Anime-Adaption von Mashle: Magic and Muscles

Die Anime-Umsetzung wird in Sonys hauseigenen Studio A-1 Pictures produziert, das bereits für bekannte Titel wie „Sword Art Online“ und „Solo Leveling“ verantwortlich zeichnet. Die 1. Staffel der Anime-Adaption von „Mashle“ wurde im April 2023 in Japan uraufgeführt.

„Mashle“-Regisseur Tomonari Tanaka ist bekannt für „Engage Kiss“ und „Visual Prison“. Yousuke Kuroda („My Hero Academia“, „Mobile Suit Gundam 00“) war für das Drehbuch verantwortlich, während Hisashi Higashijima („Tada Never Falls in Love“) die Charaktere designte. Die Musik wurde vom renommierten Komponisten Masaru Yokoyama („Plastic Memories“) komponiert.

„Mashle: Magic and Muscles“ erzählt die Geschichte eines jungen Mannes in einer Welt voller Magie. Obschon er selbst keine magischen Fähigkeiten besitzt, führt er ein friedliches Leben im Wald, das durch sein hartes Training und seine beeindruckende Muskelkraft geprägt ist. Als sein Leben plötzlich bedroht wird, stellt sich die Frage, ob seine Stärke ausreicht, um ihn vor den Magie-Anwendern zu schützen, die es auf ihn abgesehen haben.

Hierzulande übernimmt Crunchyroll das Streaming. Dort steht die Serie sowohl im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln als auch mit deutscher Synchronisation zum Abruf bereit. Die 2. Staffel startete Anfang des Jahres und setzte den Erfolg der Serie fort.

