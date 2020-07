Fairy Tail: Launch-Trailer zum Fantasy-JRPG veröffentlicht

Das Spiel stellt dabei übrigens eine Premiere da, denn es ist nicht nur der erste Ableger des Franchise, der für die Heimkonsolen veröffentlicht wird, sondern auch das erste „Fairy Tail“-Spiel, das im Westen erscheint. Um den heutigen Release zu feiern, veröffentlichte Publisher Koei Tecmo den offiziellen Launch-Trailer zum Fantasy-JRPG.

Magische Kämpfe im Action-geladenen Trailer

In „Fairy Tail“ können Spieler die Kontrolle über bekannte Charaktere des Franchise wie Natsu und Lucy übernehmen und einen Teil Geschichte der Vorlage erneut erleben. Die Story des Spiels setzt dabei zu einer Zeit an, während der sich die Fairy Tail-Gilde auf dem absteigenden Ast befindet. Natsu und seine Freunde sind verschwunden, doch nach ihrer Rückkehr wollen sie die Gilde wieder aufbauen zurück an die Spitze führen.

Dabei dürfen Spieler natürlich, wie in der „Fairy Tail“-Welt üblich, allerlei Missionen annehmen, die in verschiedene Kategorien unterteilt sind. Diese werden übrigens nicht alle auf bekannten Story-Arcs der Vorlage basieren, denn es können ebenfalls Aufträge gespielt werden, die eigens für das Spiel erschaffen wurden. Entwickelt wurde das Spiel übrigens in Zusammenarbeit mit „Fairy Tail“-Schöpfer Hiro Mashima.

Während der Missionen stellen sich dem Spieler, in klassischer JRPG-Manier, verschiedene Gegner entgegen, die in rundenbasierten Kämpfen bezwungen werden wollen. Fans können sich den Kontrahenten dabei mit allerlei bekannten „Fairy Tail“-Figuren entgegenstellen, wobei die Zusammenstellung eines Teams ganz in den Händen des Spielers liegt. Dies ermöglicht Charakterkonstellationen, die es so in der Vorlage nicht gab.

„Fairy Tail“ ist seit heute, dem 30. Juli 2020, für die PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich.

Wollt ihr euch „Fairy Tail“ holen?

