Ranma 1/2: Verrückter Anime-Klassiker erhält Remake

Fans der Geschichten von Rumiko Takahashi dürfen sich auf ein ganz besonderes Schmankerl freuen. Kürzlich wurde eine Neuauflage des ursprünglich seit 1989 erschienenen Animes „Ranma 1/2“ angekündigt. Weitere Informationen zu der kommenden Serie sollen bereits am 17. Juli folgen.

Der Anime basiert auf der gleichnamigen abgeschlossenen Manga-Reihe, die in Japan von September 1987 bis Februar 1996 in insgesamt 407 Einzelkapiteln erschien. Die originale Serienumsetzung erhielt insgesamt 161 Episoden und wurde von Kitty Film und Studio Deen produziert.

Neuauflage von skurriler Verwandlungs-Story kommt

„Ranma 1/2“ handelt von dem 16-jährigen Ranma Saotome, der von seinem Vater Genma mit Akane Tendō verlobt wird. Dadurch sollt die Nachfolge der Tendō-Kampfschule gesichert werden. Allerdings lehnen die beiden Jugendlichen die Verlobung zunächst strikt ab. Zudem sind Ranma, Genma sowie andere Charaktere in eine verwunschene Quelle gefallen, wodurch sie sich bei dem Kontakt mit kaltem Wasser in eine andere Gestalt verwandeln.

Ranma wird zu einem Mädchen, während Genma zu einem Panda mutiert. Der Effekt kann nur mit heißem Wasser rückgängig gemacht werden. Darüber hinaus werden die Protagonisten immer wieder in Kämpfe verwickelt, wodurch sich die Charaktere häufig in seltsamen und verrückten Situationen wiederfinden.

Anime war auch in Deutschland beliebt

„Ranma 1/2“ war die dritte große Serie der Mangaka Rumiko Takahashi nach „Urusei Yatsura“ und „Maison Ikkoku“. Zuvor hatte bereits der Anime „Urusei Yatsura“ ein Remake erfahren dürfen.

In Deutschland waren die ersten 80 Folgen von „Ranma 1/2“ seit dem 11. April 2002 auf RTL 2 zu sehen. Von den übrigen 81 Folgen gibt es bislang keine deutsche Fassung. Derzeit gibt es den Original-Anime in Deutschland weder im Fernsehen noch im Streaming zu sehen. Anime Virtual hat jedoch die ersten 80 Folgen der Serie in drei DVD-Boxen auf den Markt gebracht. Auch hier ist eine Veröffentlichung der restlichen Episoden in deutscher Sprache bislang nicht geplant.

Quelle: Anime Corner, Crunchyroll

