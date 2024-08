AnimagiC 2024: NieR Automata, Spy x Family & mehr – Crunchyroll bestätigt 22 neue Disk-Releases

Der AnimagiC 2024 in Mannheim haben viele Anime-Fans entgegengefiebert, auch um einen Blick auf die kommenden Veröffentlichungen von Crunchyroll und anderen Publishern zu erhaschen. Der zu Sony gehörende Streaming-Service gewährte unter anderem Einblick in die kommenden Disk-Releases. Genauer dürft ihr euch auf 22 Neuveröffentlichungen freuen, wie das Unternehmen inzwischen auch auf seiner hauseigenen Website bestätigt hat.

Nachfolgend möchten wir euch einige Highlights etwas genauer vorstellen. Anschließend werfen wir in einer kleinen Übersicht ein Auge auf die übrigen Veröffentlichungen. Doch das sei bereits verraten: Ihr dürft euch auf einige richtige Kracher freuen!

Disk-Highlight Nr. 1: Die Tagebücher der Apothekerin

Release: 2024

Mit Maomaos ruhigen Leben ist es schlagartig vorbei, als sie eines Tages als eine niedere Dienerin an den Kaiserhof verkauft wird. So richtig kann und möchte sie sich zunächst jedoch nicht mit diesem Dasein abfinden. Sie wird jedoch neugierig, als innerhalb kurzer Zeit mehrere Kronprinzen unter mysteriösen Umständen ums Leben kommen. Allmählich wird sie immer weiter in die Intrigen am Hof verwickelt und auch ihre Fertigkeiten als Apothekerin werden immer gefragter.

„Die Tagebücher der Apothekerin“ hat die Herzen vieler Anime-Fans im Sturm erobert.

Dank seiner Mischung aus Krimi und Drama mit einer Prise Comedy kam „Die Tagebücher der Apothekerin“ in der Herbst-Season 2024 sehr gut an und zählte für viele Anime-Fans zu den großen Highlights des Jahres. Wenig verwunderlich, denn nicht nur Story und Charaktere, sondern auch die audiovisuelle Präsentation von Toho Animation und Studio OLM („Pokémon Reisen: Die Serie“) erhielten viel Lob. Crunchyroll möchte mit der Disk-Veröffentlichung noch 2024 starten.

Disk-Highlight Nr. 2: NieR:Automata Ver1.1a

Release: November 2024

Nach einer Alien-Invasion ist die Erde unbewohnbar geworden und die Überreste der Menschheit mussten ins Weltall fliehen. Tausende Jahre später soll endlich der entscheidende Gegenschlag erfolgen und der blaue Planet zurückerobert werden. Mit dieser wichtigen Mission betraut werden die beiden Androiden 2B und 9S. Gemeinsam sollen sie die noch verbliebenen Alienroboter vernichten, doch im Laufe ihrer Reise kommen sie gewaltigen Geheimnissen auf die Spur.

Der 1. Teil von „NieR:Automata Ver1.1a“ erscheint bald auf Blu-ray und DVD.

„NieR:Automata Ver1.1a“ basiert auf dem gleichnamigen Videospiel-Hit von Square Enix und PlatinumGames. Sonys hauseigenes Studio A-1 Pictures („Lycoris Recoil“) erzählt in der Anime-Serie eine alternative Version der Geschichte, womit diese auch für Kenner der Vorlage interessant bleibt. Wie gut uns der 1. Teil der Games-Adaption gefallen hat, könnt ihr in unserer Serienkritik nachlesen. Der Disk-Release soll laut Crunchyroll im November 2024 beginnen.

Disk-Highlight Nr. 3: Zom 100: Bucket List of the Dead

Release: Februar 2025

Als er endlich seinen Bürojob antreten konnte, war Akira noch voller Lebensfreude und Euphorie, allerdings soll ihn die grausame Realität bald einholen. Gerade als sein Willen beinahe gebrochen wurde und er sich mit seinem Schicksal abgefunden hatte, soll sich alles für immer verändern. Die Zombie-Apokalypse hat begonnen! Jetzt möchte Akira sein Leben endlich wieder selbst in die Hand nehmen und damit beginnen und 100 Dinge erledigen, ehe er zum Untoten wird.

Bis „Zom 100: Bucket List of the Dead“ auf Disk erscheint, müsst ihr euch noch etwas gedulden.

Der Action-Horror-Mix in „Zom 100: Bucket List of the Dead“ konnte in der Sommer-Season 2023 viele Anime-Fans in seinen Bann ziehen. Dank eines sympathischen Hauptcharakters und einer mitunter überraschend farbenfrohen Optik fesselt die Serie ihre Zuschauer an den Bildschirm. Bis ihr diese Gesamtausgabe eurer Sammlung hinzufügen könnt, dauert es allerdings noch etwas. Crunchyroll peilt eine Disk-Veröffentlichung im Februar 2025 an.

Jujutsu Kaisen, Kaguya-sama & weitere Highlights

Darüber hinaus hat Crunchyroll selbstverständlich noch weitere Anime-Disk-Releases auf der Animagic 2024 angekündigt. Hierzu zählen neben weiteren heißerwarteten Neustarts auch einige stark herbeigesehnte Fortsetzungen. Zunächst die übrigen Neustarts:

I’m In Love with the Villainess (Gesamtausgabe; Winter 2025)

Mashle: Magic and Muscles (Staffel 1; Dezember 2024)

Reborn as a Vending Machine (Gesamtausgabe; Dezember 2024)

Sweet Reincarnation (Gesamtausgabe; November 2024)

The 100 Girlfriends Who Really, Really, REALLY Love You (Januar 2025)

Staffel 2 von „Jujutsu Kaisen“ erscheint bald auf Blu-ray und DVD.

In die Kategorie der herbeigesehnten Fortsetzungen zählen derweil:

Dead Mount Death Play (Staffel 2; Gesamtausgabe; Winter 2025)

Dr. Stone (Staffel 3; Herbst 2024)

Jujutsu Kaisen (Staffel 2; Herbst 2024)

Kaguya-sama: Love is War (Staffel 2+3; Frühjahr 2025)

Kaguya-sama: Love is War -The First Kiss That Never Ends- (Film; Dezember 2024)

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Staffel 2; Dezember 2024)

Rent-A-Girlfriend (Staffel 3; November 2024)

Spy x Family (Staffel 2; Januar 2025)

Yashahime: Princess Half-Demon (Staffel 2; Oktober 2024)

Chainsaw Man, Detektiv Conan & mehr: Gesamtausgaben und Sondereditionen

Des Weiteren hat Crunchyroll noch einige Gesamtausgaben sowie Sondereditionen auf der AnimagiC 2024 angekündigt, die in den kommenden Monaten erscheinen sollen. Hierzu zählt unter anderem eine Collector’s Edition der 1. Staffel des Anime-Hits „Chainsaw Man“. Neben den 12 Episoden der Anime-Serie sind hier diverse Extras enthalten, etwa eine Box im Vinyl-Format, ein Steelbook, eine Doppel-Vinyl-LP sowie sechs exklusive Artcards.

Crunchyroll spendiert Staffel 1 von „Chainsaw Man“ eine Collector’s Edition.

„Detektiv Conan“-Fans dürfen sich indes auf eine Limited Edition des 25. Anime-Kinofilms „Die Halloween-Braut“ freuen. Diese beinhaltet neben Stickern, einem Poster, einem Booklet, einer Art Card und einem Artbook auch das Anime-Special „Lovestory im Polizeihauptquartier – Am Abend vor der Hochzeit“. Die letzten angekündigten Disk-Releases sind der Anime-Kinofilm „Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan‘s Island“ und das charmante Fantasy-Abenteuer „Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage“ (Gesamtausgabe).

