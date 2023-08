PLAY3.DE on Tour: Wir waren auf der AnimagiC 2023 in Mannheim

Wir waren für euch im Rosengarten in Mannheim auf der AnimagiC 2023 dabei und was wir dort alles erlebt haben und wie uns die Zeit vor Ort gefiel, das verraten wir euch nachfolgend in diesem kleinen Artikel.

Vom 4. bis zum 6. August 2023 fand zum mittlerweile siebten Mal die AnimagiC im Rosengarten in Mannheim statt und wir waren für euch mittendrin im Getümmel. Einmal mehr sind zehntausende Besucher in die Stadt an Rhein und Neckar geströmt, um mit anderen Fans alles zu zelebrieren, was mit Anime, Manga, J-Games und weitere Bereiche der japanischen Popkultur zu tun hat. Was wir dort alles erlebt haben, möchten wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Japanische Ehrengäste, volle Messehallen & noch so viel mehr

Wie bereits in den vorangegangenen Jahren, haben die Verantwortlichen einmal mehr alle Hebel in Bewegung gesetzt, um hochkarätige Ehrengäste direkt aus Japan einzuladen. Diesmal waren unter anderem „NieR“-Schöpfer Yokō Tarō, „Digimon“-Produzent Yosuke Kinoshita, die Anime-Regisseure Tomoyuki Itamura („Call of the Night“), Masayuki Kojima („Made in Abyss“) und Ryoji Masuyama („NieR:Automata Ver1.1a“) sowie „KonoSuba!“-Chefautor Makoto Uezu vor Ort.

Darüber hinaus gaben sich natürlich auch verschiedene deutsche Manga-Künstler und -Künstlerinnen sowie bekannte Anime-Synchronsprecher die Ehre. Auf der Messe zu Besuch waren unter anderem Dominik Jell („Mortalis“),Olschi („Baddog & Goodboy“), Birte Baumgardt (Kiyoko Shimizu in „Haikyu!!“), Felix Mayer (Ichigo Kurosaki in „Bleach: Thousand-Year Blood War“) und Vincent Fallow („Ren Honjo in „Nana“) mit von der Partie.

Mit letzterem durften wir vor einiger Zeit übrigens ein kleines Interview zu seiner Rolle als Clive Rosfield im Action-RPG „Final Fantasy 16“ führen, das ihr euch hier durchlesen könnt.

Des Weiteren waren nahezu alle deutschen Anime- und Manga-Publisher vor Ort, um den direkten Kontakt zu den anwesenden Fans zu suchen. So unbeschwert kann man sich mit denjenigen, die diese Geschichten zu uns bringen, nur selten unterhalten und es ist etwas, das einmal mehr sehr gut bei den Besuchern ankam.

Doch natürlich konnten sich die Besucher der AnimagiC 2023 nicht nur mit einigen topaktuellen Releases eindecken, etwa dem ersten Volume des Anime-Hits „Spy x Family“ oder Volume 1 von „Call of the Night“ bei peppermint anime, es gab auch abseits davon verschiedene Aktionen und Beschäftigungsmöglichkeiten. Bei KSM Anime ging es etwa um den Kinofilm „The First Slam Dunk“ und passend dazu konnten sich die Leute selbst am Körbe werfen versuchen.

Games, Essen und Anime-Premieren!

Auch Games-Unternehmen waren in Mannheim mit von der Partie und hatten einige Games mit im Gepäck. Nintendo brachte beispielsweise seinen Megaerfolg „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ mit, während ein kleines Stück weiter in „Street Fighter 6“ ordentlich Backpfeifen verteilt wurden. Bei Bandai Namco flogen derweil in der Ninja-Arena ordentlich die Fetzen, denn erstmals war „Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS“ anspielbar!

Außerdem enthüllte das Unternehmen auf der Messe, dass sich Fans im Spiel auf die deutschen Originalstimmen von Naruto, Boruto und Sasuke aus der Anime-Serie „Boruto: Naruto Next Generations“ freuen dürfen. Wie uns der Titel gefiel, könnt ihr euch übrigens hier durchlesen. Neben dem neusten Ableger der beliebten Spielereihe konnten am Messestand außerdem „Tales of Arise“ und das im Oktober erscheinende „Sword Art Online Last Recollection“

Natürlich muss während eines hektischen Messetags auch etwas Erholung sein und zum Glück war hierfür ebenfalls gesorgt. Draußen an der frischen Luft im traumhaften Ambiente des Rosengartens konnten zahlreiche Cosplayer in teils atemberaubenden Kostümen bestaunt werden – zumindest, bis am Sonntag der Himmel seine Schleusen öffnete. Doch auch drinnen gab es verschiedene Panels für begeisterte Cosplay-Fans und solche, die es werden wollen.

Alternativ lohnte sich ebenfalls ein Abstecher ins Maid Café, in dem sich Angestellten mit viel Herz und Leidenschaft um die anwesenden Kunden sowie Kundinnen gekümmert haben. Dementsprechend verwundert es nicht, dass dieser Ort stets enorm gut besucht war. Apropos gut besucht: Die Veranstalter haben natürlich einmal mehr keine Mühen gescheut, um diverse Deutschland-, Europa- oder auch Weltpremieren für die AnimagiC zu organisieren!

Hierzu zählten zum Beispiel „Blue Giant“, „The First Slam Dunk“ (beides Deutschlandpremiere), „Sound! Euphonium Movies 1-3“ (Europapremiere) sowie die ersten beiden Episoden der 2. Staffel „Goblin Slayer“ (Weltpremiere) und die ersten zwei Folgen von „The Rising of the Shield Hero Season 3“ (Europa- und Weltpremiere).

Ein besonderes Event hatten sich Crunchyroll und Toei Animation für den letzten Tag der AnimagiC 2023 aufgehoben, denn am Sonntag feierte bekanntlich die 1071. Folge von „One Piece“ ihre Premiere und in einem prall gefüllten Saal konnten einige Besucher die sowie die vorangegangene Episode in einem Doppelfeature anschauen. Die Stimmung war, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, sehr ausgelassen und die Plätze, wie bei den anderen Panels, heiß begehrt.

Ihr merkt also schon: Die Zeit auf der AnimagiC 2023 hat uns wirklich sehr gut gefallen und das lag nicht nur an dem tollen Programm, sondern vor allem an den Menschen vor Ort und der generellen Atmosphäre in Mannheim. Es war eine wunderbare Erfahrung, die großen Spaß gemacht hat und falls ihr euch für Anime, Manga, J-Games und generell die japanische (Pop)Kultur begeistern könnt, ist diese Messe definitiv einen Besuch wert!

