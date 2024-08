Funko Fusion: Der düstere Freddy mischt mit – so spielt er sich

Im großen Crossover-Spiel wird es unter anderem ein Wiedersehen mit "Five Nights at Freddy's" geben. Darauf gibt es nun endlich den ersten Vorgeschmack.

Während sich der Release des Action-Adventures „Funko Fusion“ mit immer größeren Schritten nähert, will Entwickler 10:10 Games die Fans langsam aber sicher auf das große Lizenzabenteuer einstimmen. Zu diesem Zweck steht ab sofort ein brandneuer Trailer bereit, der einige ganz besonders düstere Kameraden vorstellt.

Five Nights at Freddy’s gibt sich die Ehre

Im Crossover-Spiel treffen die Welten von zahlreichen Lizenzen aufeinander. Der fiese Eddy Funko verfügt über die Macht, die Einwohner popkulturinspirierter Welten zu beherrschen und aus ihnen eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Dazu zählen Figuren aus solch bekannten Franchises wie „Jurassic World“, „Zurück in die Zukunft“ oder das düstere „Five Nights at Freddy’s“. Die Charaktere sind allesamt nach dem unverwechselbaren Design der populären Pop!-Figuren im Chibi-Stil gestaltet.

Um den wartenden Fans einen kleinen Vorgeschmack auf sowohl das grundlegende Spielgeschehen als auch die düsteren Charaktere aus dem Universum von „Five Nights at Freddy’s“ zu gewähren, steht ab sofort ein neuer Trailer zu „Funko Fusion“ bereit.

Er stellt unter anderem solch ikonische Charaktere wie Freddy Fazbear oder Foxy the Pirate vor. Einige Fans dürften sich dabei übrigens an den neuen Horrorfilm von „Five Nights at Freddy’s“ erinnert fühlen, der sich aktuell in der Produktion befindet. Am besten schaut ihr euch das Video gleich mal selbst an, um euch einen Eindruck zu verschaffen.

Wann erscheint Funko Fusion?

Allzu lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden, bis sich endlich in die vielfältige Crossover-Welt von „Funko Fusion“ stürzen dürfen. Aktuellen Planungen zufolge soll das Action-Adventure rund um die bekannten Pop!-Figuren am 13. September 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

Weitere Meldungen des Tages:

Alle anderen müssen sich einen Tick länger gedulden, der Release für die PS4 sowie die Nintendo Switch ist für den 15. November geplant. Die Entwickler benötigen für die Portierungen etwas mehr Zeit, zuvor stehen die Plattformen der aktuellen Generation im Fokus.

Weitere Meldungen zu Funko Fusion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren