Dune Awakening: Gameplay aus dem MMO entführt euch in die Wüste – PS5/Xbox-Series X/S-Launch später

"Dune: Awakening" lässt Spieler Anfang 2025 zunächst auf dem PC, später auf Konsolen, in eine gefährliche Wüstenwelt eintauchen, wo Überleben und Machtausbau im Vordergrund stehen. Die ersten Gameplay-Szenen liegen vor.

Das Open-World-Survival-MMO “Dune: Awakening” ließ sich auf der Opening-Show der Gamescom 2024 blicken, was mit einem fünfminütigen Gameplay-Video einherging. Eine längere Präsentation folgt.

Außerdem erfolgte die Bestätigung, dass “Dune: Awakening” Anfang 2025 für den PC erscheinen wird. Die Konsolenversionen für PS5 und Xbox Series X/S folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Hitze und Kämpfe im Gameplay-Video

Mit dem nachfolgenden Gameplay-Einblick in das MMO wird verdeutlicht, wie Spieler auf dem Wüstenplaneten Arrakis ums Überleben kämpfen. Sie müssen lernen, mit den harschen Bedingungen der Umgebung umzugehen, darunter die extreme Hitze und die Bedrohung durch Sandwürmer.

“Dune: Awakening” bietet verschiedene Wege, sich zu entwickeln: Spieler können Basen aufbauen, Fahrzeuge herstellen und durch den Handel mit Spice sowie durch Kämpfe ihren Einfluss erweitern. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich Gilden anzuschließen und in Gruppen gegeneinander anzutreten.

Auf der Gamescom folgt eine 30-minütige Präsentation des Spiels. Ebenso steht Merchandise für Besucher parat. Für diejenigen, die nicht vor Ort sind, wird die Präsentation online gestreamt. Zudem haben Journalisten und Content Creator hinter verschlossenen Türen weitere Details zum Spiel erhalten. Entsprechende Vorschauberichte folgen schon bald.

„Dune: Awakening“ entsteht in Zusammenarbeit mit den Erben des Autors Frank Herbert sowie Legendary Entertainment und spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der Paul Atreides nie existierte. Dies gibt den Spielern Freiraum, die Geschichte von Arrakis auf neue Weise zu gestalten.

Das nächste Info-Update zum Spiel wird am 29. August 2024 während der dritten “Dune: Awakening Direct” vorgestellt. Das Spiel kann bereits jetzt auf die Steam-Wunschliste gesetzt werden und Interessierte dürfen sich für die Closed-Beta anmelden.

Wie viel länger die Versionen für PS5 und Xbox Series X/S warten lassen, ist ungewiss. Zumindest wissen wir mittlerweile, dass die Konsolen unterstützt werden.

