PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Noch bis Sonntag findet in Köln die Gamescom 2024 statt, bei der die Entwickler und Publisher ihre nächsten Titel zeigen. Bei der Eröffnungsshow Opening Night Live mit Geoff Keighley gab es schon einige Überraschungen zu sehen. Alle Highlights aus der Show haben wir hier für euch zusammengefasst.

Allerdings erschien in dieser Woche mit „Black Myth: Wukong“ auch ein Action-Highlight, bei dem sicher einige von euch zugegriffen haben. Die ersten Zahlen zu dem Spiel deuten darauf hin, dass das chinesische Abenteuer geradezu durch die Decke geht.

Das ist am Wochenende ebenfalls noch los

Neben der Gamescom haben wir wieder einige Tipps, welche Aktionen man sich auf den verschiedenen Spieleplattformen ebenfalls noch anschauen könnte. So ist für PlayStation-Spieler vor wenigen Tagen ein neuer Sale im PlayStation Network gestartet, bei dem Indie-Spiele im Fokus stehen. Mehr als 1.300 Titel wurden für PS5 und PS4 dabei im Preis gesenkt.

Unter anderem lassen sich so Hits wie „Frostpunk“ oder „Darkest Dungeon“ zu niedrigeren Preisen abstauben. Weitere Highlights bei dem Sale sind „Inside“, „Unpacking“ oder das beliebte Tauch- und Management-Spiel „Dave the Diver“.

Auch auf Steam ist zum Wochenende eine neue Aktion gestartet. Das „Festival der Rhythmusspiele“ dauert noch bis zum 26. August um 19 Uhr deutscher Zeit an. Wie es der Name bereits vermuten lässt, beschäftigt sich das Festival mit allerhand rhythmischen Spielen, die sich mit einem Rabatt erwerben lassen. Unter anderem wurden Titel wie „Crypt of the Necrodancer“, „Melatonin“, „Trombone Champ“ oder „Rhythm Doctor“ im Preis gesenkt.

Für Xbox-Spieler wurden bereits die Game-Pass-Spiele für die zweite Augusthälfte bekanntgegeben. Seit dem 22. August ist auch schon das erste der neuen Spiele verfügbar: In „Atlas Fallen“ müssen sich die Nutzer durch eine offene Wüstenwelt schlagen und gegen zahlreiche Monster bestehen.

Was habt ihr am kommenden Wochenende so vor? Seid ihr etwa auf der Gamescom unterwegs oder lümmelt ihr lieber mit einem Spiel auf der Couch? Schreibt es uns in die Kommentare!

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren