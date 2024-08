Taiko no Tatsujin Rhythm Festival: Ankündigung für PS5, Demo und Trommel-Controller

Bandai Namco hat das Trommel-basierte Rhythmusspiel „Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival“ für PS5, PC und Xbox Series X/S angekündigt. Nach einer längeren Exklusivzeit auf der Nintendo Switch können somit bald weitere Spieler in den Genuss des farbenfrohen Titels kommen.

Auf den neu hinzugekommenen Konsolen werden bis zu 120 Bilder pro Sekunde unterstützt, sofern die restliche Hardware damit umgehen kann. Der Launch erfolgt am 7. November 2024. In das Spiel hineinschnuppern können Spieler aber schon seit heute.

Demo-Version verfügbar und Trommel-Controller bestätigt

PS5-Spieler dürfen aus dem PlayStation-Store eine Demo-Version von „Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival“ laden. Sie umfasst die Modi Taiko, Großer Trommelspielzeugkrieg, Lauf!-Ninja-Dojo und Don-chan-Band. Ebenfalls sind zwei Songs mit von der Partie.

Parallel zur Veröffentlichung von „Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival“ plant der Zubehörhersteller Hori, einen speziellen Trommel-Controller für die PS5 auf den Markt zu bringen. Die Hardware, die auch mit der PS4 und Windows-PCs kompatibel ist, soll ein intensiveres Arcade-Erlebnis in das Wohnzimmer bringen.

Der Controller ist mit einem druckempfindlichen Pad ausgestattet, das die Schläge auf die Trommel präzise erfassen soll. Vorbestellungen für den Trommel-Controller werden bald bei Händlern wie Amazon möglich sein, sodass Spieler sich frühzeitig ihre Hardware sichern können.

Zum Launch gibt es einen passenden Trommel-Controller.

Umfangreiche Musikauswahl und exklusive Inhalte

„Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival“ bietet in der Grundversion eine Auswahl an 76 Songs aus verschiedenen Genres. Mit dabei sind unter anderem „Gurenge“, „Feel Special“ und „Racing into the Night”.

Für Spieler, die ihre Musikauswahl erweitern möchten, steht der Taiko Music Pass zur Verfügung, mit dem das Repertoire auf über 700 Songs erweitert werden kann. Zusätzlich sind „plattformexklusive Kooperationssongs“ geplant, deren genaue Details noch unklar sind.

Wer das Spiel vorbestellt, erhält fünf zusätzliche Songs aus der Geschichte von Bandai Namco, darunter Klassiker wie „Eat ‘Em Up“ aus „Ridge Racer Type 4“ und „The Arrow Was Shot“ aus „Tales of the Abyss“.

„Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival“ wird ab dem 7. November 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich sein. Nachfolgend ein Trailer.

Weitere Meldungen zu Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren