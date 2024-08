Call of Duty Black Ops 6: Kurz vor Beta-Start – Details zur Testphase auf PS4/PS5

Call of Duty Black Ops 6:

Die Beta von "Call of Duty: Black Ops 6" bietet Spielern vor dem Launch des Shooters die Gelegenheit, in den Multiplayer-Part hineinzuschnuppern. Hier sind alle Termine und weitere Details zur Teilnahme.

„Call of Duty: Black Ops 6“ nähert sich der Veröffentlichung. Doch Fans haben die Möglichkeit, den Shooter im Rahmen einer Beta vorab auszuprobieren. Die Testphase startet diese Woche und wird an zwei Wochenenden für verschiedene Spielergruppen zugänglich sein.

Die erste Testphase beginnt am Freitag. PS5- und PS4-Spieler, die „Call of Duty: Black Ops 6“ vorbestellt haben, erhalten Zugang zu diesem Early-Access-Zeitraum. Eine offene Beta-Runde startet wenige Tage später.

Details zu den zwei Beta-Phasen für Call of Duty: Black Ops 6

Die Early-Access-Beta öffnet am 30. August 2024 um 19 Uhr die Pforten und läuft bis zum 4. September 2024 zur gleichen Uhrzeit. Diese Phase steht allen Spielern offen, die das Spiel vorab auf einer beliebigen Plattform bestellt haben.

Spieler, die „Call of Duty: Black Ops 6“ digital vorbestellen, benötigen keinen Beta-Code, da der Zugang automatisch freigeschaltet wird. Der Download ist über den PlayStation-Store (PS5, PS4), Xbox Store (Xbox Series X/S, Xbox One) oder den PC-Launcher möglich.

Das zweite Beta-Wochenende, das vom 6. bis 9. September 2024 stattfindet, steht allen Spielern unabhängig von einer Vorbestellung offen. Diese offene Beta beginnt am Freitag, dem 6. September 2024 um 19 Uhr und endet am Montag, dem 9. September 2024 zur gleichen Zeit. Die Termine noch einmal in der Übersicht:

Erstes Wochenende (Early Access)

Start: 30. August 2024, 19:00 Uhr

30. August 2024, 19:00 Uhr Ende: 4. September 2024, 19:00 Uhr

4. September 2024, 19:00 Uhr Zugriff: Auf PS5 und PS4 für Spieler, die „Call of Duty: Black Ops 6“ vorbestellt haben.

Zweites Wochenende (Offene Beta)

Start: 6. September 2024, 19:00

6. September 2024, 19:00 Ende: 9. September 2024, 19:00 Uhr

9. September 2024, 19:00 Uhr Zugriff: Offen für alle Spieler auf allen Plattformen und unabhängig von einer Vorbestellung.

Während des ersten Wochenendes können Spieler bis auf Level 20 aufsteigen, was ihnen nach Spielerlevel 4 weitere Loadouts beschert. Sie erhalten außerdem In-Game-Belohnungen, wenn sie bestimmte Level erreichen.

Zu den verfügbaren Karten und Modi gehören:

Core-Maps

Wochenende 1 & 2: Derelict Scud Skyline Rewind

Wochenende 2: Babylon



Strike-Maps

Wochenende 1 & 2: Pit Gala

Wochenende 2: Stakeout



Game-Modes

Wochenende 1 & 2: Team Deathmatch Domination Hardpoint Kill Order Face Off Team Deathmatch Face Off Kill Confirmed

Wochenende 2: Gunfight Face Off Kill Order



Diese Maps sind dabei.

Verdient während der Beta Boni, die euch erhalten bleiben

Während der Beta von „Call of Duty: Black Ops 6“ können Spieler exklusive kosmetische Belohnungen freischalten, die auch in der finalen Version erhalten bleiben. Dazu gehören:

Stufe 2: Animiertes Emblem „Beta Tester“

Animiertes Emblem „Beta Tester“ Stufe 6: Spray „Beta Tag“

Spray „Beta Tag“ Stufe 11: Waffenanhänger „No Bugs“

Waffenanhänger „No Bugs“ Stufe 15: Emote „Quick Draw“

Emote „Quick Draw“ Stufe 20: Westpoint-Operator-Skin „Squish“

Westpoint-Operator-Skin „Squish“ Stufe 20: Westpoint-Operator-Skin „Squash“

Westpoint-Operator-Skin „Squash“ Stufe 23: Ladebildschirm „The Truth Lies“

Ladebildschirm „The Truth Lies“ Stufe 27: Animierte Visitenkarte „Beta Expert“

Animierte Visitenkarte „Beta Expert“ Stufe 30: Waffenbauplan „Bug Smasher“

Diese Belohnungen waten auf eine Freischaltung.

Alle weiteren Informationen zur Beta von „Call of Duty: Black Ops 6“ fassen Treyarch und Activision in einem umfangreichen Blogartikel zusammen, in dem auch die einzelnen Stufenanstiege näher beschrieben werden.

Mehr zu Call of Duty Black Ops 6 auf PLAY3.DE:

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint offiziell am 25. Oktober 2024 und wird auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC verfügbar sein.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren