Call of Duty Black Ops 6: Spionage-Gameplay zeigt erstmals die Kampagne

"Call of Duty: Black Ops 6" hatte einen Auftritt auf der Gamescom-ONL. Erstmals können Spieler einen Blick auf das Kampagnen-Gameplay werfen.

Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live 2024 hat Activision erstmals Einblicke in die Kampagne von “Call of Duty: Black Ops 6” gewährt.

Die gezeigten Gameplay-Szenen bieten einen Vorgeschmack auf die Vielfalt der Missionen. Darin erleben Spieler unter anderem verdeckte Operationen, bei denen sie Beweise sammeln und politische Machenschaften aufdecken müssen.

Die vorgestellte Mission kombiniert Elemente des klassischen Stealth-Gameplays mit actionreichen Feuergefechten, die nahtlos in die Story integriert sind. Ein Highlight des gezeigten Materials ist die Rückkehr von Adler, einem bekannten Charakter aus “Call of Duty: Vanguard”, der auch in “Black Ops 6” wieder eine zentrale Rolle spielt.

Weitere Informationen zur gezeigten Kampagne sind auf dem Blog der “Call of Duty”-Reihe zusammengefasst.

Nachfolgend könnt ihr euch das erste Kampagnen-Gameplay anschauen:

Fans können bald in den Multiplayer hineinschnuppern

Neben den Einzelspieler-Inhalten gibt es Informationen zum Mehrspieler-Modus. Die Mehrspieler-Beta von “Black Ops 6” startet exklusiv für Vorbesteller und Game Pass-Abonnenten am 30. August und läuft bis zum 4. September. In der zweiten Phase, vom 6. bis 9. September, wird die Beta dann für alle Spieler zugänglich sein.

Eine weitere, bereits bekannte Ankündigung betrifft die Installationsgröße des Spiels. Activision hat bestätigt, dass die Entwickler daran arbeiten, die Speicheranforderungen für “Call of Duty” zu reduzieren, um den Spielern einen schnelleren und effizienteren Zugang zum Spiel zu ermöglichen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie wird “Black Ops 6” direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein. Alle weiteren Details und Ankündigungen werden bei der bevorstehenden Veranstaltung Call of Duty: Next erwartet.

