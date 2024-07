Call of Duty Black Ops 6: Beta-Termine für Multiplayer stehen fest – Early Access und Open-Weekend

“Call of Duty: Black Ops 6” nähert sich der Veröffentlichung. Der Launch erfolgt im kommenden Oktober für Konsolen und PC. Zuvor können Spieler, die am Multiplayer-Part des Shooters interessiert sind, an einer Beta teilnehmen. Die Termine stehen fest.

Bereits im August startet die offene Beta, bei der Fans mehrere Wochen vor dem offiziellen Release die Möglichkeit haben, das Spiel auszuprobieren – vorausgesetzt, sie qualifizieren sich für den Early Access. Alle anderen Spieler müssen sich bis September gedulden.

Black Ops 6 – Beta-Termine in der Übersicht

Die Beta von “Call of Duty: Black Ops 6” startet für Early-Access-User am 30. August 2024 und endet am 4. September 2024. Anschließend findet ein zweites Wochenende mit einer offenen Beta statt, die vom 6. bis 9. September 2024 läuft. Start und Ende erfolgen jeweils um 19 Uhr.

Um am Early-Access-Wochenende teilzunehmen, ist es erforderlich, entweder das Spiel vorzubestellen oder den Xbox Game Pass (nicht für PlayStation verfügbar) zu abonnieren. Verschiedene Beta-Phasen für PlayStation- und Xbox/PC-Spieler gibt es diesmal nicht, sodass Spieler auf allen Plattformen gleichzeitig einsteigen können.

Activision setzt wieder auf mehrere Beta-Phasen, diesmal aber ohne Plattformexklusivität.

Multiplayer-Beta startet auf allen Plattformen gleichzeitig

Aufgrund langjähriger Exklusivverträge, die bis in die 360/PS3-Ära zurückreichen, ist der gleichzeitige Einstieg auf allen Plattformen keine Selbstverständlichkeit. Während der Ära der Xbox 360, als die Konsole der Redmonder lange Zeit die PS3 überschatten konnte, schloss Activision exklusive Beta-Verträge mit Microsoft ab.

Xbox-Spieler erhielten damals das Vorrecht, die Beta-Version vor allen anderen zu spielen. PlayStation-Spieler mussten hingegen geduldig auf ihren Einsatz warten. Und auch die Map-Packs erschienen zuerst für Xbox-Konsolen. Später drehte Sony den Spieß um und sorgte dafür, dass PlayStation-Spieler zuerst in die Beta hineinschnuppern konnten.

Activision Blizzard wurde zwischenzeitlich von Microsoft übernommen und machte im Zuge der Genehmigungsverfahren Zusicherungen, die exklusive Inhalte und dergleichen verhindern. Zugleich sind die Xbox-Konsolen auf dem Markt weit abgehängt, sodass exklusive Beta-Phasen die größten Zielgruppen ausschließen würden.

In welchen Editionen ist „Call of Duty: Black Ops 6“ vorbestellbar?

“Call of Duty: Black Ops 6” erscheint am 25. Oktober 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/, Xbox One und PC. Als First-Party-Titel von Microsoft wird der Shooter am ersten Tag auch im Game Pass enthalten sein. Das gilt längst nicht für alle Stufen und die Aufnahme wirft ihre Schatten voraus. Der Game Pass wird teurer und gleichzeitig umstrukturiert.

Weitere Informationen zu Online-Pflicht, Splitscreen und mehr sind in der verlinkten Meldung zusammengefasst.

