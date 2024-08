Call of Duty Black Ops 6: Wieder ein Mega-Download? Activision kündigt neues System an

In den vergangenen Jahren haben die Speicherplatzanforderungen von “Call of Duty”, insbesondere beim 2023er-Titel, die 200 GB-Marke überschritten. Dies führte zu Frustrationen unter den Spielern.

Für “Black Ops 6” verspricht Activision eine signifikante Verbesserung. Die geplanten Änderungen beinhalten kleinere und individuellere Downloads, die den Speicherbedarf erheblich reduzieren sollen.

Verbesserte Benutzererfahrung und erweiterte Technologien

Auf dem offiziellen „Call of Duty“-Blog hat Activision detaillierte Informationen zu den geplanten Optimierungen veröffentlicht. Dazu zählen neben einer neuen Benutzeroberfläche:

Kontrolle über Downloads : Spieler erhalten mehr Flexibilität beim Herunterladen spezifischer Inhalte, einschließlich “Call of Duty: Warzone”.

: Spieler erhalten mehr Flexibilität beim Herunterladen spezifischer Inhalte, einschließlich “Call of Duty: Warzone”. Erweiterte Texture-Streaming-Technologie: Durch diese Technologie werden selten genutzte Inhalte in einen Streaming-Cache verschoben, was den Speicherbedarf minimiert. Spieler können wählen, ob sie optimiertes Streaming für bessere Grafik oder minimales Streaming zur Reduzierung der Bandbreitenanforderungen bevorzugen.

Die erste Phase dieser Umstrukturierung startet am 21. August 2024 und trennt auch „Warzone“ vom Hauptspiel. Mehr dazu weiter unten. Weitere Updates sind nach der offenen Beta von “Call of Duty: Black Ops 6” für Mitte Oktober vorgesehen. Nach diesen „größeren ersten Updates“ werden laut Activision künftige “Call of Duty”-Downloads kleiner ausfallen, während vorhandene Dateien weniger Platz auf der Hardware des Spielers beanspruchen.

„Sobald dies abgeschlossen ist, wird der Platzbedarf von Call of Duty aufgrund dieser Dateioptimierungen geringer“, betont Activision.

Entkopplung von Warzone

Eine der bedeutendsten Änderungen ist die Entkopplung des Free-to-play-Shooters “Call of Duty: Warzone” von den Hauptspielen. Dies bedeutet, dass “Warzone” nicht mehr standardmäßig mitinstalliert wird, sondern separat heruntergeladen werden kann.

Anstelle dessen müssen Spieler beim Erwerb eines jährlichen “Call of Duty”-Spiels lediglich die entsprechenden Dateien des jeweiligen Hauptspiels installieren. Sie haben jedoch die Möglichkeit, während dieses Prozesses die Installation von “Warzone” mit vornehmen zu lassen. Eine spätere Installation ist ebenfalls jederzeit möglich.

Nachfolgend der Zeitplan für die kommenden Änderungen und Neuerungen:

21. August – Neuorganisation von Spielinhalten

Das erste große Update, Teil des Season-5-Reloaded-Rollouts.

Neue Technik und eine Reorganisation der Daten, um sich auf die „Black Ops 6 Beta“ und den Launch vorzubereiten: Neuorganisation der Spieldateien Trennung von „Call of Duty: Warzone“ vom Standard-Download für Jahrestitel Implementierung einer neuen Texture-Streaming-Technologie



30. August – Open Beta

Bereitstellung von Beta-Inhalten, damit Spieler erstmals „Black Ops 6“ ausprobieren können.

Mitte Oktober – Neue Benutzeroberfläche

Finale Vorbereitungen für den Launch von „Black Ops 6“.

Einführung in die neue Benutzeroberfläche und verbleibende Updates.

25. Oktober – Black Ops 6 Launch

„Black Ops 6“ ist vom neuen Startbildschirm aus spielbar.

Call of Duty: Warzone ist über Cross-Launch spielbar.

Weitere Details zum neuen System sind in einem offiziellen Beitrag von Activision und Treyarch zusammengefasst.

“Call of Duty: Black Ops 6” erscheint am 25. Oktober 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC sowie in bestimmten Game Pass-Stufen. Erste Details zum neuen Zombies-Modus wurden kürzlich von Entwickler Treyarch bekannt gegeben.

