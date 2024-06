Call of Duty Black Ops 6: Hier stellt der Shooter seine Vorgänger schon jetzt in den Schatten

Call of Duty Black Ops 6:

Am vergangenen Wochenende stellten uns Activision und Treyarch "Call of Duty: Black Ops 6" ausführlich vor. In einem Bereich stellt der kommende Shooter seine Vorgänger schon nach wenigen Tagen in den Schatten.

Im Anschluss an den Xbox Games Showcase 2024 folgte eine Präsentation des im Herbst erscheinenden Shooters „Call of Duty: Black Ops 6“. Mit diesem möchte Activision den durchwachsenen Launch von „Modern Warfare 3“ im letzten Jahr vergessen machen.

So verspricht der Publisher eine cineastische Kampagne, ein Comeback des Zombie-Modus sowie eine Rückkehr zu den Stärken der Serie. Ein Versprechen, das in Kombination mit dem bekannten Namen „Black Ops“ offenbar für reichlich Vorfreude sorgt. Darauf lassen die Aufrufzahlen des offiziellen Enthüllungs-Trailers schließen.

Seit der Veröffentlichung am Sonntagabend bringt es dieser bereits auf mehr als 52,5 Millionen Aufrufe und stellt seine diversen Vorgänger deutlich in den Schatten. Der bis dato erfolgreichste „Call of Duty“-Trailer stammt aus dem Jahr 2016: „Infinite Warfare“ mit mehr als 46 Millionen Aufrufen.

Entwickler vom Omnimovement-System überzeugt

Zu den interessantesten Neuerungen von „Call of Duty: Black Ops 6“ gehört das Omnimovement-System. Geht es nach den verantwortlichen Entwicklern von Treyarch, dann könnte dieses im Shooter-Genre zu einem neuen Standard werden. Vor allem das Movement profitiert in der Praxis spürbar von dem neuen Feature.

So ist es mit dem Omnimovement-System nicht nur möglich, wie in zahlreichen anderen Shootern nach vorne zu sprinten. Auch Sprints nach hinten, zur Seite und Hechtsprünge in alle Richtungen sind möglich. Auch wenn die Zeit zeigen muss, wie das Feature bei den Spielerinnen und Spielern ankommt, ist Treyarch vom Omnimovement-System schon jetzt überzeugt.

„Wir hoffen, dass es zu einem Standard wird. Ich denke, wenn es wirklich gut ist, wird es nicht nur zum Standard für andere Call of Duty-Spiele werden“, kommentierte Miller die neue Funktion, die uns im Rahmen der offiziellen Enthüllung von „Black Ops 6“ erstmals präsentiert wurde.

Beta-Feedback könnte für eine bessere Erfahrung zum Launch sorgen

Von besonderer Bedeutung sind laut Treyarch auch die Betas im Vorfeld der Veröffentlichung. Hier könnte das Feedback der Community nämlich zu einer besseren Erfahrung zum Launch führen.

Genau wie die diversen Vorgängern bekommt „Black Ops 6“ mehrere Betaphasen spendiert. Den Anfang macht die Beta für Vorbesteller, die unbestätigten Berichten zufolge Ende August startet.

Zu einem späteren Zeitpunkt folgt wie gehabt eine offene Betaphase für alle Interessenten. Ein konkreter Termin steht hier aber noch aus. „Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Zu den Abstrichen, die auf alten Konsolen warten, gehört der Splitscreen-Multiplayer, der aus performancetechnischen Gründen gestrichen werden musste.

