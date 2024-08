Monster Hunter Wilds: „Haben noch viel Arbeit vor uns“ – Producer über Feedback & Entwicklung

Auch wir hatten im Rahmen der Gamescom 2024 die Möglichkeit, Capcoms neue Monsterhatz „Monster Hunter Wilds“ ausgiebig anzuspielen. Unsere Eindrücke haben wir in unserer Vorschau für euch zusammengefasst.

Die Kollegen von Gamereactor hatten auf der Gamescom die Möglichkeit, ein paar Worte mit Ryozo Tsujimoto, dem Produzenten von „Monster Hunter Wilds“ zu wechseln. Im Verlauf des Gesprächs bedankte sich Tsujimoto zunächst bei den Spielern und Fans, die zum Teil mehrere Stunden anstanden, um die Demo zu „Monster Hunter Wilds“ an Capcoms Stand anspielen zu können.

Gleichzeitig sprach der Produzent davon, dass die Entwickler auf der Gamescom 2024 einiges an Feedback sammelten, das intern analysiert beziehungsweise diskutiert und laut Tsujimoto zu spielerischen Verbesserungen führen wird.

Feedback soll die Entwickler motivieren

„Ich habe bisher großartiges Feedback erhalten. Wir haben so viele tolle Reaktionen von allen bekommen, die unsere Showfloor-Demo ausprobiert haben. Ich werde nach Japan zurückkehren und all dieses Feedback und die Begeisterung, die ich hier von den Fans erlebt habe, mitbringen“, führte Tsujimoto aus.

„Wenn ich dem gesamten Entwicklerteam davon erzähle, wird sie das, denke ich, wirklich motivieren, auf dieser letzten Strecke der Entwicklung weiterzumachen.“

Die Frage nach einem möglichen Releasezeitraum für „Monster Hunter Wilds“ beantwortete der Produzent ausweichend und wies lediglich darauf hin, dass das Team noch einiges an Arbeit vor sich habe. „Ich denke, wir haben viel Feedback, das wir berücksichtigen müssen. Wir werden in der Lage sein, Reaktionen sowohl von der Presse als auch von den Spielern bei diesem Event zu sehen“, so Tsujimoto weiter.

„Und wie ich schon sagte, werde ich das nicht nur mitbringen, um das Team zu motivieren und sie glücklich zu machen oder zu begeistern. Aber es gibt noch viel für uns zu tun. Wir werden sehen, was wir in der letzten Phase der Entwicklung tun können, um das Spiel zu verfeinern und sicherzustellen, dass wir euch die bestmögliche Erfahrung bieten können.“

Umfang stellt das Team vor Herausforderungen

Die Arbeiten an „Monster Hunter Wilds“ kommentierte der Produzent abschließend wie folgt: „Weil der Umfang des Spiels jetzt so viel größer ist und auch die Menge an Inhalten so viel umfangreicher ist, bedeutet das für uns einfach einen größeren Entwicklungsaufwand, um das Spiel auf das Qualitätsniveau zu bringen, mit dem wir zufrieden sind.“

Wann das ambitionierte Action-Rollenspiel erscheint, ist also weiterhin offen. Bislang sprechen die Verantwortlichen von Capcom lediglich von einem geplanten Release im Jahr 2025. Versorgt werden der PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Unbestätigten Berichten zufolge arbeitet Capcom zudem an einer Umsetzung für den Nachfolger der Switch.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren