Monster Hunter Wilds: Framerate der Gamescom-Demo sorgt für Skepsis und Diskussionen

An insgesamt 60 Demo-Stationen haben interessierte Besucher auf der Gamescom 2024 die Möglichkeit, die 2025 erscheinende Monsterhatz "Monster Hunter Wilds" anzuspielen. Während das Gameplay von den Spielern gelobt wird, sorgt die Framerate der Demo aktuell für Diskussionen.

In diesem Jahr ist der Publisher Capcom mit mehreren Titeln auf der Gamescom 2024 vertreten. Das Highlight ist natürlich „Monster Hunter Wilds“, das an 60 Demo-Stationen ausführlich angespielt werden kann.

Beim Gameplay sind sich die meisten Spieler einig und loben sowohl das Kampfsystem als auch Neuerungen wie die Wettereffekte. Für Diskussionen sorgt auf Plattformen wie Reddit aktuell allerdings die Framerate. Der Stein des Anstoßes: Die geschilderten Eindrücke des Speedrunners Canta Per Me.

Wie der „Monster Hunter“-Fan angibt, wird die Gamescom 2024-Demo von „Monster Hunter Wilds“ in stabilen 30 Bildern die Sekunde dargestellt. Eine 60FPS-Funktion oder ein Performance-Modus hingegen seien in der Demo nicht zu finden. Eine Tatsache, die einen Teil der Spieler auf Reddit, X und Co verunsichert.

Fans fühlen sich an Monster Hunter World erinnert

Schnell kam nämlich die Befürchtung auf, dass sich die Entwickler von Capcom auch bei der Vollversion auf eine Darstellung in 30FPS konzentrieren und auf einen 60FPS-Modus verzichten könnten. Aussagen, bei denen die Spieler auf „Monster Hunter World“ verweisen, das 2018 für die PS4 sowie die Xbox One erschien und ebenfalls auf eine Darstellung in 30FPS abzielte.

Das Anfang 2024 von Capcom veröffentlichte Rollenspiel „Dragons Dogma 2“, das auf den Konsolen ebenfalls ohne einen 60FPS-Modus auskommen muss, verstärkt die Skepsis bezüglich der Framerate von „Monster Hunter Wilds“ zusätzlich.

Allerdings gilt anzumerken, dass Capcom zu den angepeilten Auflösungen und Bildwiederholungsraten bislang keine konkreten Zahlen nannte. Stattdessen versprachen die Entwickler lediglich, dass sie die technischen Möglichkeiten der Konsolen-Hardware bei der Gestaltung der Spielwelt ausreizen möchten.

In wie weit das Ganze auf einen möglichen 60FPS- beziehungsweise Performance-Modus in der Vollversion von „Monster Hunter Wilds“ hindeuten könnte, bleibt abzuwarten.

Ausführliche Gameplay-Präsentation auf der Gamescom

Auf der Gamescom nutzte das verantwortliche Entwicklerteam die gebotene Bühne, um uns „Monster Hunter Wilds“ in einem mehr als eine Stunde langen Livestream vorzustellen. Wer den Stream verpasst haben sollte, kann ihn sich hier anschauen.

In der Präsentation geht das Team ausführlich auf den neuesten Ableger der erfolgreichen Monsterhatz und dessen Neuerungen ein.

Einen konkreten Releasetermin bekam „Monster Hunter Wilds“ leider noch nicht spendiert. Seit der offiziellen Ankündigung spricht Capcom nur von einer geplanten Veröffentlichung im nächsten Jahr. Versorgt werden der PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Zu den interessantesten Neuerungen von „Monster Hunter Wilds“ gehört der Fokus-Modus. Der Fokus-Modus versetzt euch in die Lage, gezielt die Schwachstellen der Monster zu attackieren und mehr Schaden anzurichten.

Wie das Ganze in der Praxis aussieht, verdeutlichte ein kürzlich veröffentlichter Trailer.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren