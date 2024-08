Gamescom 2024: Monster Hunter Wilds und mehr – Capcom kündigt Messeprogramm an

In genau zwei Wochen fällt nach langem Warten endlich der Startschuss für die Gamescom 2024. Diese findet vom 21. bis zum 25. August wie gewohnt auf dem Messegelände in Köln statt. Zahlreiche bekannte Entwickler und Publisher haben sich für die diesjährige Ausgabe angemeldet. Capcom enthüllt nun erste Details zu seinem umfangreichen Line-up.

Was zeigt Capcom bei der Gamescom 2024?

Während Branchengrößen wie Sony und Nintendo ihre Teilnahme an der diesjährigen Gamescom vor einiger Zeit abgesagt haben, rücken andere große Firmen zunehmend in den Fokus. Dazu gehört unter anderem der Publisher Capcom, der bereits frühzeitig seinen Besuch in Köln bestätigt hatte. Mittlerweile steht fest, welche Spiele dabei zu sehen sein werden.

Besonderes Augenmerk dürfte wohl auf dem Action-Rollenspiel „Monster Hunter Wilds“ liegen, das Capcom den Besuchern der Gamescom definitiv präsentieren wird. Diese dürfen sogar selbst Hand anlegen, denn der Publisher stellt auf über 900 Quadratmetern insgesamt 60 Demo-Stationen mit einer aktuellen Version des Spiels zur Verfügung.

Des Weiteren haben die Besucher des Capcom-Messestands die Möglichkeit, den Charakter Terry Bogard bei seinem Gastauftritt in „Street Fighter 6“ spielen zu können. Fans von Prügelspielen dürften diese Figur sicherlich noch aus der ebenfalls ikonischen „Fatal Fury“-Reihe kennen.

Ebenfalls am Start ist die Sammlung „Ace Attorney Investigations Collection“, die mehrere Titel des gleichnamigen Franchise umfasst. Somit haben die Besucher der Gamescom noch vor dem offiziellen Release (6. September 2024) die Möglichkeit, einen Blick auf die Anwaltsabenteuer zu werfen.

Außerdem sind „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ und „Monster Hunter Now“ am Stand von Capcom vertreten. Für die Besucher gibt es demnach einiges zu sehen und zu erleben.

Weitere Meldungen rund um Capcom:

Wo ist der Capcom-Stand bei der Gamescom 2024 zu finden?

Damit während der Messe nicht planlos durch die Gegend rennt, geben wir euch bereits an dieser Stelle das wohl wichtigste Details zum Stand von Capcom an die Hand – den Standort. Ihr findet die Ausstellungsfläche des Publishers in der Halle 9.1 (A070, C079). Dort erwarten euch übrigens auch zahlreiche Livestreams, die in die ganze Welt übertragen werden.

Weitere Meldungen zu Capcom, Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren