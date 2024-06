Ace Attorney Investigations Collection: Capcom bringt Edgeworth-Abenteuer in den Westen

Nach Phoenix Wright und Apollo Justice darf nun auch Miles Edgeworth ran: Capcom kündigte die "Ace Attorney Investigations Collection" an, mit der "Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor's Gambit" erstmals in den Westen kommt.

Capcom lässt nicht von seiner beliebten „Ace Attorney“-Reihe ab. Das Unternehmen legt mittlerweile in regelmäßigen Abständen die alten Teile der Adventure- und Mystery-Serie neu auf.

Nun wurde mit der „Ace Attorney Investigations Collection“ eine weitere Sammlung angekündigt. Diese umfasst zwei Abenteuer mit dem Meisterstaatsanwalt Miles Edgeworth. Eines der Spiele der kommenden Kollektion erscheint dabei zum ersten Mal im Westen.

Miles Edgeworth ist der Wahrheit auf der Spur

Die „Ace Attorney Investigations Collection“ umfasst die beiden Titel „Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth“ und „Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit“. Der zweite Titel der Sammlung erschien 2011 exklusiv für den Nintendo DS und kam bislang nie über Japan hinaus. 2017 wurde „Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit“, weiterhin nur in Japan, auch für Android und iOS veröffentlicht.

Die Neuauflage „Ace Attorney Investigations Collection“ verpasst den Spielen dabei einen neuen Anstrich. Tatsuro Iwamoto, der originale Charakterdesigner der „Investigations“-Reihe, hat neue Basisentwürfe der Charaktere gestaltet. In der Kollektion gibt es sowohl die gewohnten Pixel-Sprites, als auch die neuen, hochauflösenden Charaktergrafiken zu sehen.

Dazu gibt es weitere Verbesserungen, wie den Storymodus, neuen Sprach-Optionen oder der Kapitelauswahl. Dazu kommt eine ganze Reihe an Bonus-Inhalten. „Ace Attorney Investigations Collection“ erscheint am 9. September 2024 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie den PC.

Weitere Anwalts-Abenteuer schon erhältlich

In den beiden Spielen der „Ace Attorney Investigations Collection“ tauscht der Meisterstaatsanwalt Miles Edgeworth den Gerichtssaal gegen die Ermittlung an Tatorten ein. Die Spieler bekommen es mit neuen und wiederkehrenden Figuren aus der „Ace Attorney“-Reihe zu tun, während sie in der Rolle von Edgeworth sowohl mysteriöse als auch ausgefallene Fälle lösen müssen.

Darüber hinaus hat Capcom schon zuvor weitere Teile der Anwalts-Reihe in die Moderne geholt. 2019 gab es mit der „Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy“ die ersten drei Teile in neuem Gewand. 2021 wurde „The Great Ace Attorney Chronicles“ veröffentlicht. Am 25. Januar 2024 folgte dann die „Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy“.

