Ace Attorney: Wie geht es mit dem Franchise weiter?

In dieser Woche wird Capcom die Kollektion „Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy“ veröffentlichen. In einem Interview zeigte sich der Produzent Kenichi Hashimoto nun recht positiv über die Zukunft des "Ace Attorney"-Franchises gestimmt.

Nachdem Capcom 2019 bereits die ersten drei Teile der „Ace Attorney“-Reihe in Form der „Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy“ veröffentlichte, können sich die Fans der schrägen Anwalt-Serie in dieser Woche über neues Futter freuen. Am 25. Januar 2024 erscheint die „Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy“ für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC.

In einem Interview mit der japanischen Webseite 4Gamer wurde der Produzent Kenichi Hashimoto nun zu der Zukunft der beliebten „Ace Attorney“-Reihe befragt. Zwar konnte Hashimoto keine konkreten Informationen zu kommenden Spielen geben, für die Freunde von Phoenix Wright und Co. gab es trotzdem eine positive Antwort.

„Die Ace-Attorney-Reihe wird nicht enden“

In dem Interview gab Hashimoto an, dass die neuen Remaster der kommenden „Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy“ mit Hilfe der RE Engine erstellt wurden, die zuvor etwa bei „Resident Evil“ oder „Devil May Cry“ angewendet wurde. Die Webseite 4Gamer hakte weiter nach und fragte, ob die Zeit, in der das Team lernte, wie man das Gameplay von „Ace Attorney“ in der Engine reproduziert, vielleicht auch für ein weiteres Spiel der Serie genutzt werden könnte. „Dazu kann ich im Moment noch nichts sagen“, antwortete Hashimoto. „Aber wir haben auf jeden Fall Erkenntnisse über die Entwicklung von Adventures mit der RE Engine gewonnen.“

„Ich kann sagen, dass die Ace-Attorney-Reihe nicht enden wird“, warf der Produzent nach. „In diesem Sinne denke ich, dass man sich auf das freuen kann, was kommen wird.“ Auch zu weiteren Remakes wollte sich Hashimoto nicht äußern. 4Games sprach hier besonders die beiden „Ace Attorney Investigations“-Titel an, die anders als die anderen Spiele des Franchises hauptsächlich aus der Third-Person-Perspektive gespielt werden.

Die am 25. Januar 2024 erscheinende „Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy“ umfasst das vierte, fünfte und sechste Spiel der „Ace Attorney“-Reihe:

Apollo Justice: Ace Attorney (2007)

Phoenix Wright Ace Attorney: Dual Destinies (2013)

Phoenix Wright Ace Attorney: Spirit of Justice (2016)

Neben einer verbesserten HD-Grafik werden den Fans bei der Sammlung noch weitere Boni geboten. So soll es 175 Songs sowie eine Art Library geben, in der Charaktere, Hintergründe und weitere Details angesehen werden können. Dazu gibt es spezielle Episoden und Kostüme, die zuvor nur als Vorbestellerbonus und Bezahl-DLCs erhältlich waren.

