Apollo Justice – Ace Attorney Trilogy: Das Releasedatum steht fest

„Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy“ enthält drei Spiele, in denen Apollo Justice der Star ist.

Capcom hat nun endlich den finalen Releasetermin für „Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy“ bekannt gegeben. Demnach erscheint der Titel am 25. Januar 2024 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam und Microsoft Store).

Die Trilogie enthält die Remaster-Versionen von „Apollo Justice: Ace Attorney“, „Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies“ und „Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice“. Es gibt also einige Termine im Gerichtssaal, an denen ihr teilnehmen könnt.

Apollo Justice: Ace Attorney – Drei Spiele in einem Paket

Die Reihe erschient erstmals im Jahr 2001. In der Kollektion geht es um den Aufstieg von Nachwuchsanwalt Apollo Justice. Zuvor war Phoenix Wright der Anwalt, mit dem wir unsere Fälle gelöst haben, doch er gibt den Stab an den jungen Strafverteidiger weiter.

Apollo Justice muss verschiedene Fälle im Königreich von Khura’in lösen und wird dabei von Phoenix Wright sowie Athena Cykes unterstützt. Die Remaster-Fassungen werden in sieben Sprachen spielbar sein: Deutsch, Englisch, Japanisch, Französisch, Koreanisch sowie traditionellem und vereinfachtem Chinesisch.

Neben einer verbesserten HD-Grafik gibt es noch andere Boni. Es gibt insgesamt 175 Songs und eine Art Library, in der ihr euch die Charaktere, Hintergründe und mehr ansehen könnt. Außerdem können eigenen Szenen im Animationsstudio designt werden. Die Trilogie enthält zudem spezielle Episoden und Kostüme, die es zuvor nur als Vorbestellerbonus und bezahlte Inhalte gab.

Zu den Quality-of-Life-Verbesserungen zählen ein Menü, aus der Episoden und Kapitel ausgewählt werden können, eine Autoplay-Funktion für den Storymodus und ein Backlogsystem, bei dem übersprungene und bereits gelesene Dialoge noch einmal angezeigt werden.

Hauptsächlich müssen wir Kriminalfälle lösen und den Schuldigen ausfindig machen, indem wir seine Lügen identifizieren und Beweise sammeln. Das Spiel besteht abwechselnd aus Phasen, in denen wir Hinweise sammeln, und den Gerichtsterminen.

