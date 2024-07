Capcom: Publisher nennt Verkaufszahlen zu Dragon’s Dogma 2, Monster Hunter und mehr

Kürzlich legte Capcom den Geschäftsbericht zum am 30. Juni 2024 zu Ende gegangenen Quartal vor. Im Rahmen der Geschäftszahlen nannte der Publisher aktualisierte Verkaufszahlen zu ausgewählten Titeln. Vor allem "Monster Hunter World" weiß zu beeindrucken.

Auch der japanische Publisher Capcom gehörte zu den Unternehmen, die in den letzten Tagen den Geschäftsbericht zum am 30. Juni 2024 zu Ende gegangenen ersten Quartal des Fiskaljahres 2024/2025 vorlegten.

Im Rahmen des Geschäftsberichts nannte Capcom aktualisierte Verkaufszahlen zu ausgewählten Titeln. Vor allem die Zahlen von „Monster Hunter World“ (inkl. der „Monster Hunter World: Iceborne Master Edition“) wissen zu beeindrucken. Mit 26,323 Millionen verkauften Einheiten handelt es sich bei „Monster Hunter World“ um den mit Abstand erfolgreichsten Titel in Capcoms Geschichte.

Die Verkaufszahlen der „Iceborne“-Erweiterung gibt Capcom mit 13,419 Millionen an. „Monster Hunter Rise“ wiederum verkaufte sich 15,459 Millionen Mal. Hinzukommen 8,42 Millionen abgesetzte Einheiten der „Sunbreak“-Erweiterung.

Wie schlug sich Dragon’s Dogma 2?

Das Remake zu „Resident Evil 4“ verkaufte sich inklusive der Gold-Edition 7,664 Millionen Mal, während es der Fighting-Titel „Street Fighter 6“ auf 3,774 Millionen abgesetzte Einheiten bringt.

Zum im März 2024 veröffentlichten Action-Rollenspiel „Dragon’s Dogma 2“ nannte Capcom ebenfalls aktuelle Zahlen und bestätigte, dass der Nachfolger bislang 3,084 Millionen Mal Abnehmer fand.

Mit mehr als 160 Millionen verkauften Spielen handelt es sich bei „Resident Evil“ weiterhin um die meistverkaufte Serie aus dem Hause Capcom.

Gefolgt von der „Monster Hunter“-Reihe mit 103 Millionen abgesetzten Spielen und „Street Fighter“ mit 55 Millionen verkauften Titeln.

Das sind Capcoms erfolgreichste Serien

Resident Evil: 160 Millionen verkaufte Spiele

Monster Hunter: 103 Millionen verkaufte Spiele

Street Figher: 55 Millionen verkaufte Spiele

Mega Man: 42 Millionen verkaufte Spiele

Devil May Cry: 32 Millionen verkaufte Spiele

Dead Rising: 17 Millionen verkaufte Spiele

Dragon’s Dogma: 12 Millionen verkaufte Spiele

Capcom hält an physischen Veröffentlichungen fest

In einer Investorenkonferenz wies Capcom in der letzten Woche darauf hin, dass das Unternehmen davon ausgeht, im Geschäftsjahr 2024/2025 (1. April 2024 – 31. März 2025) 93 Prozent seines Umsatzes mit digital verkauften Spielen zu generieren. Trotz der rückläufigen Verkäufe über den Einzelhandel möchte Capcom auch weiterhin an physischen Veröffentlichungen festhalten.

Einen Schritt, den Capcom mit der weiterhin vorhandenen Nachfrage nach Retail-Titeln begründete. „Angesichts der Tatsache, dass eine beträchtliche Anzahl von Endverbrauchern physische Spiele nachfragt, gehen wir derzeit nicht davon aus, dass wir physische Produkte abschaffen werden“, so der Publisher.

