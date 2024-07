Kunitsu-Gami Path of the Goddess: Die Testwertungen zum neuen Capcom-Spiel

Kunitsu-Gami Path of the Goddess:

Capcoms nächster Titel steht in den Startlöchern! Was die internationale Presse von "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" hält, könnt ihr den eingetroffenen Testwertungen entnehmen.

Am kommenden Freitag, dem 19. Juli, erscheint „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“. Das Action-Strategiespiel aus dem Hause Capcom wird für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar sein.

Ob der beste Publisher des vergangenen Jahres damit einen weiteren Hit landen könnte, verraten die kürzlich eingetroffenen Testwertungen. Für die PS5-Version liegen genau 29 Stück vor, die uns ausführliche Eindrücke geben.

Ein genreübergreifendes Abenteuer mit tollem Gameplay

Die durchschnittliche Wertung beträgt 79 von 100 Punkten. Demnach kann der Titel im Großen und Ganzen überzeugen. Schauen wir uns ein paar Pressezitate samt vergebener Punktzahl genauer an:

Ganze 90 Punkte stammen von TechRadar Gaming: „Innovativ, spannend und unendlich unterhaltsam – Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist ein wunderschönes, genreübergreifendes Abenteuer, das das Zeug zum Klassiker hat und in Erinnerung bleibt.“

Voxel ist ebenfalls zufrieden und vergibt 85 Punkte: „Eine Erinnerung daran, dass Videospiele weit über alte, recycelte Formeln hinausgehen, die letztlich nur dazu dienen, die Aktionäre zufrieden zu stellen. Es ist ein Strategie- und Actionspiel voller Charme und Kompetenz in einem Gameplay, das einfach erscheint, aber genug Tiefe bietet, um den Wiederspielwert zu erhöhen.“

Bei VG247 entschied man sich für 80 Punkte: „Ich war von diesem Spiel hingerissen. Ich war gefesselt von der Kampf- und Strategiesprache und immer wieder beeindruckt von den Sehenswürdigkeiten, die ich sah, unterhalten vom stetigen Fluss der Upgrades und der Struktur der Missionspläne. Es hat meinen Horizont ein wenig erweitert, wenn ein Spiel das kann. Das kann doch nicht schlecht sein, oder?“

NIcht ganz so überzeugt ist Push Square, die auf 70 Punkte kommen: „Es mag sich nicht ganz so neu anfühlen, wie es in der Werbung dargestellt wird, aber Kunitsu-Gami ist immer noch ein hübsches kleines Spiel mit einem wirklich fesselnden Aufhänger, bei dem du dir wünschst, es wäre länger, als es tatsächlich ist. Es ist beeindruckend, was es alles auf die Beine stellt, auch wenn es in der Endabwägung ein wenig schwach ist.“

Alle Testwertungen zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Positiv

Worth Playing – 90

GameSpew – 90

TechRadar Gaming – 90

InVerse – 90

Hobby Consolas – 88

PlayStation Universe – 85

Voxel – 85

Carole Quintaine – 80

Gamereactor UK – 80

PSX Brasil – 80

PlaySense – 80

VG247 – 80

GLHF on Sports Illustrated – 80

Hardcore Gamer – 80

TheGamer – 80

CGMagazine – 80

IGN Italia – 80

IGN France – 80

Noisy Pixel – 80

Digital Chumps – 80

GamingBolt – 80

IGN – 80

The Enemy – 80

Jeuxvideo.com – 75

GameGrin – 75

GamingTrend – 75

Neutral

Push Square – 70

Gameblog.fr – 70

Metro GameCentral – 60

Negativ

Keine

Zusammengefasst: Capcom hat ein weiteres gelungenes Videospiel erschaffen, das von der Standardformel etwas abweicht. Gelobt wird vor allem das vielseitige Gameplay und das schöne historische Japan als Setting.

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ kostet im PlayStation Store 49,99 Euro. Bestellt ihr jetzt noch schnell vor, kriegt ihr zwei Masmo-Talismane und ein digitales Artbook dazu. Seid ihr noch unsicher, könnt ihr euch eine Demoversion herunterladen.

Weitere Meldungen zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren