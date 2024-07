Kunitsu-Gami Path of the Goddess: Wie umfangreich ist der Titel? Entwickler nennen Spielzeit

Kunitsu-Gami Path of the Goddess:

Mit "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" steht der nächste große Titel von Capcom in den Startlöchern. Kurz vor dem Release verriet der Publisher, wie es um die Spielzeit des ungewöhnlichen Abenteuers bestellt ist.

Mit „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ kündigte Capcom im letzten Sommer einen Titel an, mit dem das verantwortliche Entwicklerteam sowohl thematisch als auch spielerisch neue Wege gehen möchten.

So verspricht das japanische Unternehmen nicht weniger als eine innovative Kombination aus Echtzeit-Action und strategischen Elementen. Hierzulande wird „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ zum Preis von 50 Euro ins Rennen geschickt und fällt somit etwas günstiger aus als gängige Triple-A-Titel.

Doch was bedeutet das Ganze für den Umfang des Titels? Dieser Frage stellte sich Produzent Yoshiaki Hirabayashi in einem aktuellen Interiew und nannte eine grobe Spielzeit.

So lange wird euch die Kampagne beschäftigen

Auch wenn es aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweisen der Spielerinnen und Spieler mitunter schwer ist, eine konkrete Zahl zu nennen, soll uns die Kampagne von „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ mindestens 20 Stunden beschäftigen.

Mit der Kampagne ist es allerdings noch nicht getan, wie Hirabayashi ausführte.

Der Produzent weiter: „Alleine das Durchspielen der Geschichte wird nicht weniger als 20 Stunden dauern. Natürlich gibt es nach dem Durchspielen der Story auch noch Missionen und Herausforderungen. Daher denke ich, dass das Spielvolumen mit dem eines Vollpreistitels vergleichbar ist.“

Demo steht ab sofort zum Download bereit

Solltet ihr noch nicht so genau wissen, was ihr von „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ halten sollt, dann empfehlen wir euch einen Blick in den PlayStation Store. Dort steht seit dieser Woche nämlich eine kostenlose Demo zum Download bereit.

Laut Capcom liefert euch diese einen ersten Eindruck von dem, was „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ spielerisch zu bieten hat.

„Du findest dich auf einem Berg wieder, der von der Entweihung befallen ist. Am Tag reinigst du die Dörfer und bereitest dich auf den Sonnenuntergang vor. In der Nacht beschützt du die Maid vor den Horden der Verdammten. Wiederhole den Tag- und Nachtzyklus, bis du den Berg von der Entweihung befreit und den Frieden im Land wiederhergestellt hast“, so die offizielle Beschreibung.

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ erscheint am 19. Juli 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

