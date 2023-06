Kunitsu-Gami – Path of the Goddess: Capcom kündigt stilvollen Action-Titel an

Kunitsu-Gami - Path of the Goddess:

Auch Capcom nutzte den heutigen Xbox Games-Showcase für eine Neuankündigung. Wie das japanische Unternehmen bekannt gab, wird derzeit an "Kunitsu-Gami Path of the Goddess" gearbeitet. Der offizielle Trailer liefert erste Eindrücke aus dem Action-Titel.

"Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" befindet sich bei Capcom in Arbeit.

Im Zuge des Xbox Games-Showcase am heutigen Sonntag Abend wurden gleich mehrere neue Titel angekündigt beziehungsweise vorgestellt. Für die Überraschung des Abends sorgte sicherlich der japanische Publisher Capcom, der in diesem Jahr bereits zwei Highlights ablieferte – das Remake zu „Resident Evil 4“ und den kürzlich veröffentlichten Fighting-Titel „Street Fighter 6“.

Den Xbox Games-Showcase nutzte Capcom, um mit „Kunitsu-Gami Path of the Goddess“ ein brandneues Projekt anzukündigen. Wie der offizielle Enthüllungstrailer verdeutlicht, dürfen wir uns auf einen Action-Titel freuen, der vor allem mit seinen rasanten Kämpfen sowie seiner stilvollen und farbenfrohen Spielwelt punkten wird.

Aber seht doch einfach selbst.

Weitere Details folgen wohl in Kürze

Der Haken an der Sache: Abgesehen vom ersten Trailer und der damit verbundenen Videobeschreibung sind handfeste Details zu „Kunitsu-Gami Path of the Goddess“ noch spärlich gesät. „Eine neue Geschichte der Kami erwartet Sie. Erleben Sie einen epischen Zusammenstoß zwischen der Geisterwelt und dem sterblichen Menschen mit traditioneller japanischer Ästhetik“, heißt es zum besagten Trailer.

Bisher wurde „Kunitsu-Gami Path of the Goddess“ zwar nur für die Xbox Series X/S beziehungsweise eine Veröffentlichung im Xbox Game Pass bestätigt, wir können aber wohl davon ausgehen, dass auch die PlayStation 5 versorgt wird. Für Klarheit diesbezüglich könnte Capcom bereits in Kürze sorgen.

So findet in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni 2023 um Mitternacht unserer Zeit der nächste Games-Showcase von Capcom statt, den der Publisher nutzen möchte, um ausgewählte Titel vorzustellen. Bereits bestätigt wurden das Rollenspiel „Dragon’s Dogma 2“, „Ghost Trick: Phantom Detective“ sowie der Coop-Shooter „Exoprimal“.

Möglicherweise wird auch das frisch angekündigte „Kunitsu-Gami Path of the Goddess“ zu den Titeln gehören, die auf dem Showcase zu sehen sind.

„Wir freuen uns darauf, unseren Fans auf der ganzen Welt neue Informationen über Capcoms bevorstehende Veröffentlichungen und zukünftige Titel zu präsentieren“, so das Unternehmen“, führte Capcom zu dem Showcase aus.

