Capcom Showcase: Drei Spiele für SGF-Livestream bestätigt

Capcom hat drei der Spiele bestätigt, die nächste Woche während der hauseigenen Produktpräsentation vorgestellt werden. Der Showcase des Unternehmens findet in der Nacht von Montag auf Dienstag statt.

Capcom gab in dieser Woche bekannt, dass am kommenden Dienstag im Rahmen eines eigenständigen Showcase während des Summer Game Fests einige Spiele des Unternehmens vorgestellt werden. Heute ließ der Publisher eine weitere Ankündigung folgen und nannte drei Spiele beim Namen, die während des Streams vorgestellt werden.

So wird „Ghost Trick: Phantom Detective“, das am 30. Juni erscheinen wird und im PlayStation Store auf die Wunschliste gepackt werden kann, auf dem Capcom Showcase einen Auftritt haben. Gleiches gilt für „Exoprimal“, dessen Launch für den 14. Juli 2023 vorgesehen ist.

Auch Dragon’s Dogma 2 ist dabei

Drittes Spiel im Bunde ist „Dragon’s Dogma 2“, für das es noch keinen Veröffentlichungstermin gibt. Der Titel wurde während des PlayStation Showcase im vergangenen Monat mit einem Gameplay-Trailer vorgestellt. Obendrauf gibt es Neuigkeiten zu einigen anderen Spielen, zu denen von Capcom allerdings keine Namen genannt wurden.

Der Capcom Showcase startet hierzulande in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni 2023 um Mitternacht und kann live über einen Stream verfolgt werden. Die Länge der Veranstaltung wird mit 36 Minuten angegeben und einige Spiele zeigen laut Publisher Inhalte, die „nicht für Kinder geeignet sind“.

„Wir freuen uns darauf, unseren Fans auf der ganzen Welt neue Informationen über Capcoms bevorstehende Veröffentlichungen und zukünftige Titel zu präsentieren“, so das Unternehmen.

Der Capcom Showcase ist Teil einer Reihe von Veranstaltungen, die im Rahmen des Summer Game Festes ausgestrahlt werden. Dazu gehören der heute stattfindende Eröffnungs-Showcase, der Xbox Games Showcase & Starfield Direct am 11. Juni und Ubisoft Forward am 12. Juni. Eine Übersicht samt der dazugehörigen Uhrzeiten und Streams halten wir in dieser Meldung parat.

Welche weiteren Spiele auf dem Capcom-Showcase vorgestellt werden, erfahren wir spätestens kommende Woche. Gerüchten zufolge könnte auch ein Vorgeschmack auf das mit dabei sein, was der VR-Modus von „Resident Evil 4 Remake“ zu bieten hat.

