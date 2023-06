Capcom: Showcase zum Summer Game Fest angekündigt

Auch Capcom wird eine eigenen Showcase veranstalten. Die Veranstaltung läuft in der kommenden Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag und wird auf den üblichen Plattformen übertragen.

Während die E3 2023 kurzerhand abgesagt wurde, setzen die großen Publisher auf eigene Streaming-Events. Sony veranstaltete kürzlich einen PlayStation Showcase. Microsoft ist am Sonntag mit einer Präsentation an der Reihe. Ubisoft möchte am Montag die neusten Spiele vorstellen. Und am selben Tag (Ortszeit) wird auch Capcom einen Showcase veranstalten, wie der Publisher heute bekanntgab.

Hierzulande wird der Capcom-Showcase aufgrund der Zeitverschiebung erst um Mitternacht starten, sodass es am 13. Juni 2023 um 0 Uhr losgeht. Zuschauer können den Stream auf YouTube (Englisch, Japanisch), Twitch und TikTok verfolgen.

36 Minuten lang Einblicke in die Capcom-Welt

Das 36-minütige digitale Event, mit dem auch Capcoms 40-jähriges Bestehen gefeiert wird, soll neue Informationen zu den aktuellen und kommenden Spielen umfassen. Weitere Details zum Programm folgen kurz vor dem Start des Events.

JUST ANNOUNCED: Capcom Showcase is coming to #SummerGameFest next Monday, June 12 at 3p PT / 6p ET. Set a reminder at https://t.co/gO9QVWFCdl pic.twitter.com/Ewp3kwcWUA — Summer Game Fest (@summergamefest) June 6, 2023

Auf dem Showcase könnte Capcom ein neues „Monster Hunter“ vorstellen, aber auch Spiele wie „Dragon’s Dogma 2“ und „Pragmata“ zeigen. Ebenfalls ist es nicht unwahrscheinlich, dass das offenbar für „Resident Evil 4“ geplante „Separate Ways“ auftaucht. Erst kürzlich wurde darüber spekuliert, dass die Nebengeschichte umfangreicher sein wird als die ursprüngliche Inkarnation und als separater, kostenpflichtiger DLC später in diesem Jahr den Markt erobert.

Auch für Besitzer des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2 könnte etwas dabei sein. So wird gemutmaßt, dass wir einen weiteren Vorgeschmack auf das bekommen werden, was der VR-Modus von „Resident Evil 4 Remake“ zu bieten hat. Vielleicht wird es auch die eine oder andere überraschende Neuankündigung geben.

Vor den anfangs erwähnten Stream-Veranstaltungen wird es am Donnerstag zu ersten Enthüllungen kommen.

Das Summer Game Fest startet am 8. Juni um 21 Uhr mit einer zweistündigen Präsentation, sodass es in den nächsten Tagen zu vielen Spielen allerlei Neuigkeiten geben wird.

