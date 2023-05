Lies of P: Enthüllung des Releasetermins? Auftritt auf dem Summer Game Fest bestätigt

Wie vor wenigen Tagen bestätigt wurde, werden im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest rund 40 Studios beziehungsweise Publisher mit von der Partie sein und das Event für Präsentationen oder Überraschungen nutzen.

Nachdem in dieser Woche bereits bekannt gegeben wurde, dass wir uns im Rahmen des Summer Game Fest 2023 auf die offizielle Gameplay-Enthüllung des kürzlich angekündigten „Mortal Kombat 1“ freuen dürfen, bestätigte heute ein weiteres Studio seine Teilnahme.

Die Rede ist von den Indie-Entwicklern von Neowiz, die mit ihrem vielversprechenden Soulslike-Abenteuer „Lies of P“ im Gepäck zum Summer Game Fest 2023 reisen.

Spekuliert wird, dass neben frischen Gameplay-Szenen zu „Lies of P“ auch der finale Releasetermin des Action-Rollenspiels enthüllt werden könnte.

Die düstere Welt von Pinocchio

In „Lies of P“ wird euch eine alternative Geschichte im Universum der bekannten Märchenfigur Pinocchio erzählt. Eigenen Angaben zufolge ging es den Entwicklern und Autoren von Neowiz darum, die Geschichte von Pinocchio in ein alternatives und düsteres Setting zu verfrachten.

In der Rolle von Pinocchio erkundet ihr die fiktive Stadt Krat, die von außer Kontrolle geratenen Puppen nahezu komplett zerstört wurde. Da es den Anschein macht, dass Meister Geppetto in diese Geschehnisse verwickelt sein könnte, entschließt sich Pinocchio dazu, sich auf die Suche nach dem Puppenmacher zu begeben und den Geschehnissen in Krat auf den Grund zu gehen.

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei Pinocchio um einen Marionetten-Mechanoiden handelt, habt ihr in „Lies of P“ die Möglichkeit, die Gliedmaßen des Protagonisten auszutauschen. Auf diesem Wege können die Statuswerte von Pinocchio verbessert und neue Fähigkeiten erlernt werden. Im Laufe der Kampagne erhaltet ihr Zugriff auf mehr als 100 unterschiedliche Waffen und Ausrüstungsgegenstände, mit denen der Protagonist individualisiert werden kann.

„Lies of P“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und ist aktuell für eine Veröffentlichung im August dieses Jahres vorgesehen.

We’re packed and on the move. I do wonder if @summergamefest is prepared for us… https://t.co/dAP4xFMnOZ pic.twitter.com/eCllRjJ2Ln — Lies of P (@Liesofp) May 23, 2023

