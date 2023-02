Lies of P: Releasezeitraum des Pinocchio-Soulslike steht – Neuer Trailer

Zu den interessantesten Rollenspielen, die 2023 erscheinen sollen, gehört sicherlich das düstere Pinocchio-Soulslike „Lies of P“, das aktuell bei den Indie-Entwicklern von Neowiz entsteht.

Im Zuge des IGN Fan Fest an diesem Wochenende nutzten die Macher von Neowiz die gebotene Bühne und enthüllten zum einen den Releasezeitraum von „Lies of P“. Laut dem Studio wird derzeit eine Veröffentlichung im August und somit im Sommer dieses Jahres angepeilt.

Um den interessierten Spielern und Spielerinnen die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, wurde zudem ein neuer Trailer zu „Lies of P“ zur Verfügung gestellt. Dieser steht unterhalb dieser Meldung zur Ansicht bereit und ermöglicht euch unter anderem einen Blick auf den „Grotesque Foe“ genannten Boss.

Eine alternative um Pinocchio

Eigenen Angaben zufolge geht es den verantwortlichen Entwicklern von Neowiz bei den Arbeiten an „Lies of P“ darum, die Geschichte von Pinocchio in ein alternatives und düsteres Setting zu verfrachten. In der Rolle von Pinocchio findet ihr euch in der fiktiven Stadt von Krat wieder, in der außer Kontrolle geratene Puppen für eine massive Zerstörung sorgten, die seitdem das Stadtbild prägt.

Darüber hinaus macht es den Anschein, als könnte Meister Geppetto in diese Geschehnisse verwickelt und für die zerstörerischen Handlungen der Puppen verantwortlich sein. In der Rolle von Pinocchio geht ihr den Geschehnissen in Krat auf den Grund und begebt euch auf die Suche nach Geppetto, um mehr über seine Rolle in dieser Geschichte in Erfahrung zu bringen.

In „Lies of P“ handelt es sich bei Pinocchio um einen Marionetten-Mechanoid, der in der Lage ist, seine Gliedmaßen auszutauschen. Indem ihr Pinocchio mit neuen Gliedmaßen verseht, verbessert ihr die Statuswerte des Protagonisten oder schaltet neue Fähigkeiten frei. Zudem könnt ihr im Laufe der Kampagne mehr als 100 Waffen mit individuellen Stärken und Schwächen herstellen.

Weitere Meldungen zu Lies of P:

„Lies of P“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Lies of P.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren