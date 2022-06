Lies of P: Dank Kombinationen können über 100 Waffen hergestellt werden

Lies of P:

In einem Interview sprachen Neowiz ausführlich über das Gameplay von "Lies of P". Unter anderem ging es um das Waffenbausystem.

„Wie umfangreich ist das Waffenbausystem in Lies of P?“ Diese Frage stellte GamingBolt den Entwicklern von Neowiz in einem gestern veröffentlichten Interview.

Darauf antwortete einer der Entwickler: „Es gibt über 30 Arten von reinen Kombinationswaffen, darunter einige mit einzigartigen Fähigkeiten. Du kannst mehr als hundert Waffen erschaffen, wenn du sie kombinierst, also ist es wichtig, die richtige zu finden. Wenn du verschiedene Waffentypen kombinierst, erhältst du außerdem einen lustigen oder coolen Look. Eine Waffenkombination zu finden, ist also ein weiterer wichtiger Punkt im Spiel.“

Ein wichtiges Ziel im Spiel lautet demnach, eine möglichst effektive Waffe zu erschaffen. Dafür stehen euch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung. Der Entwickler fügte noch hinzu, dass die gewählte Kombo auch die Angriffsanimationen und die Eigenschaften beeinflusst. Zu Letzterem gehören beispielsweise die Reichweite und die Geschwindigkeit der Attacke.

Über die Waffe hinaus kann der Spieler noch seinen linken Arm modifizieren. Dadurch kommen dynamische Fertigkeiten und weiterentwickelte Bewegungsmuster hinzu. Auch dieses Gameplay-Element soll eine entscheidende Rolle spielen.

Das Schlüsselsystem des Action-Rollenspiels heißt jedoch „Engine of P“. Darüber kann der düstere Pinocchio in eine bestimmte Form umgewandelt werden, was euren Kampfstil bestimmt.

Keine Open World, dafür Events und ein Wettersystem

In einer weiteren Frage erklärte ein Neowiz-Mitarbeiter den allgemeinen Spielverlauf: Es gehe grundsätzlich darum, die verschiedenen Abschnitte der Spielwelt freizuschalten. Habt ihr einen gemeistert, könnt ihr vorerst nicht zurück. Später können Events es euch aber ermöglichen, ein abgeschlossenes Gebiet erneut zu besuchen. Dabei werdet ihr auf völlig neue Dinge stoßen.

Eine offene Spielwelt werdet ihr also nicht erkunden. Trotzdem hat das Entwicklerteam einige Funktionen implementiert, um eine Open-World-Atmosphäre zu kreieren. Eines davon ist ein Synchronisationssystem für das Wetter. Dadurch ändern sich mit der Zeit die Wetterbedingungen.

Für eingefleischte Soulslike-Fans hat Neowiz übrigens Abkürzungen, versteckte Items sowie unerwartete Maps eingefügt.

Weitere Meldungen zu „Lies of P“:

Im Jahr 2023 soll „Lies of P“ für PS5, Xbox Series X/S und PC herauskommen.

Weitere Meldungen zu Lies of P.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren