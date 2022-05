Lies of P: Hardware-Unterschiede zwischen PS5 und Series X laut den Entwicklern bedeutungslos

Bekanntermaßen wird das Soulslike-Abenteuer "Lies of P" unter anderem für die PlayStation 5 und die Xbox Series X veröffentlicht. Laut den verantwortlichen Entwicklern von Neowiz spielen die Hardware-Unterschiede der beiden Konsolen bei den Arbeiten an "Lies of P" keine Rolle.

Im vergangenen Jahr kündigten die Entwickler von Neowiz mit „Lies of P“ ein neues Soulslike-Abenteuer an, das sich derzeit für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation in Arbeit befindet.

In einem aktuellen Interview gingen die Macher von Neowiz auf die Arbeiten an „Lies of P“ und die Hardware-Unterschiede zwischen der PlayStation 5 auf der einen beziehungsweise der Xbox Series X auf der anderen Seite ein. Auch wenn Microsofts Konsole auf dem Papier die Nase leicht vorne hat, führten die Hardware-Unterschiede bei der Entwicklung von „Lies of P“ zu keinerlei Problemen.

Ganz im Gegenteil: Wie die Entwickler von Neowiz gegenüber Gamingbolt ausführten, sind die Hardware-Unterschiede bei den Arbeiten an „Lies of P“ bedeutungslos.

Entwickler profitieren von FidelityFX Super Resolution

„Da wir unsererseits in der Optimierung vorankommen, ist der Unterschied zwischen den beiden Modellen für uns praktisch bedeutungslos“, heißt es hierzu. Lobende Worte hatten die Entwickler für AMDs FidelityFX Super Resolution-Technologie übrig, die die Entwicklung und Optimierung von Spielen in den kommenden Jahren massiv erleichtern und für eine bessere Performance sorgen könnte.

„Super Resolution war eine große Hilfe bei der Entwicklung, da es die Grafikqualität weiter verbessern kann. Wir hoffen, dass diese Art von Lösung auch in Zukunft aktualisiert und weiterentwickelt wird“, führte das Entwicklerteam hierzu aus.

„Lies of P“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und ist aktuell für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 vorgesehen. Wie es in dieser Woche bereits hieß, werden auf den Konsolen zwei unterschiedliche Darstellungs-Modi geboten. Der Performance-Modus setzt auf eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde bei nativen 1440p.

Nummer Zwei im Bunde ist der Quality-Modus, in dem „Lies of P“ in der nativen 4K-Auflösung und 30FPS auf den Bildschirm gezaubert wird. Eigenen Angaben zufolge würden die Entwickler im Quality-Modus gerne 4K und 60FPS bieten, ob sich dieses Vorhaben auf den Konsolen realisieren lässt, bleibe jedoch abzuwarten.

Quelle: Gamingbolt

