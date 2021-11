Lies of P: Neuer Teaser Trailer zeigt erstes Alpha Gameplay des Soulslikes

Im Mai diesen Jahres überraschten Round8 Studio und Publisher NeoWiz mit der Ankündigung ihres Soulslike „Lies of P“. Nun durften die Kollegen von IGN exklusiv einen neuen Teaser Trailer veröffentlichen, der erstmals Gameplayszenen aus einer Pre-Alpha-Version des Action-Rollenspiel zeigt. Das Video könnt ihr euch wie immer weiter unten im Artikel ansehen.

Lies of P: Kämpft euch als Pinocchio durch das zerstörte Krat

Die Geschichte des Spiels ist vom italienischen Literaturklassiker „Pinocchio“ von Carlo Collodi inspiriert, versetzt dessen Handlung und Charaktere jedoch in ein düsteres Setting, das stilistisch merklich vom Barock beeinflusst wurde. Genauer schlüpfen Spieler in die Rolle des Puppen-Mechanoid Pinocchio, der in der inzwischen verwüsteten Stadt Krat, die zu einer Hölle auf Erden verkommen ist, wieder zu sich kommt.

Bei sich findet der Hauptcharakter lediglich einen Zettel, auf dem steht, er solle Mr. Geppetto finden, der sich irgendwo in der einstmals strahlenden Metropole befindet. Wie der neue Gameplay Teaser zeigt, warten dabei allerlei Gefahren auf unsere Spielfigur, denn Krat wird von abscheulichen und verrückten Automaten beherrscht, denen sich Pinocchio in „Lies of P“ entgegenstellen muss, wenn er sein Ziel erreichen will.

Glücklicherweise weiß sich der Protagonist durchaus zu verteidigen, wie im neuen Video klar zu sehen ist. Mit verschiedenen Nahkampfwaffen, unter anderem einem Säbel und einer Axt, kämpft sich der Puppen-Mechanoid tapfer durch die verschiedenen Bereiche der Stadt. Darüber hinaus sind ebenfalls Modifikationen an seinem Körper zu sehen, etwa ein Flammenwerfer und ein Enterhaken, mit dem er Gegner zu sich heranziehen kann. Zudem kann die Hauptfigur ebenfalls Angriffe blocken und diese kontern.

Neben den fordernden Kämpfen, die optisch dezent an From Softwares „Bloodborne“ erinnern, soll des Weiteren das sogenannte „Lügen“-System eine wichtige Rolle im Soulslike spielen soll. Dieses soll, abhängig von dem, was Pinocchio tut und sagt, dynamische Auswirkungen auf das Gameplay des Titels haben.

„Lies of P“ soll 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

Was ist eure Meinung zum ersten „Lies of P“-Gameplay?

