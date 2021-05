Lies of P: Neues Soulslike mit Trailer angekündigt

Das Soulslike "Lies of P" soll unter anderem für PlayStation 5 erscheinen.

Das Entwicklerteam Round8 Studio und Publisher NeoWiz haben, wie IGN berichtet, ein neues Soulslike mit dem Titel „Lies of P“ angekündigt. Hierbei soll es sich um ein Action-RPG handeln, dessen Geschichte vom Klassiker „Pinocchio“ inspiriert wurde. Weiter unten könnt ihr euch wie gewohnt den Ankündigungs-Trailer ansehen.

Lies of P: Lügen-System soll das Spielgeschehen beeinflussen

Laut den Entwicklern beinhaltet ihr kommendes Werk ein „einzigartiges ‚Lügen‘-System“, bei dem das, was eure Spielfigur tut und sagt, dynamische Auswirkungen auf das Gameplay haben soll. Einen kleinen Einblick in diese Mechanik bietet der zuvor erwähnte Trailer, der die Ereignisse des Prolos des Spiels zeigen soll.

Ihr schlüpft in „Lies of P“ natürlich in die Rolle von Pinocchio, einem Puppen-Mechanoid, der an einem verlassenen Bahnhof in Krat zu sich kommt. Eine Stadt, die von der Belle Epoque-Ära (spätes 19./frühes 20. Jahrhundert) inspiriert wurde und droht, im Wahnsinn zu versinken. Sie ist zu einer lebenden Hölle voller Schreie geworden. Vor euch liegt nur ein Zettel mit einer kurzen Notiz: „Finde Mr. Gepetto. Er ist in dieser Stadt.“

Auf eurer Reise durch die düstere Spielwelt von „Lies of P“ müsst ihr all das Unheil, das diese für euch bereithält, überwinden. Ihr dürft niemandem vertrauen, denn niemand kann euch bei eurer Suche helfen. Außerdem müsst ihr immer wieder andere anlügen, denn lügen macht euch menschlich. Ihr erlebt so Pinocchios unbarmherzige Reise zur Menschlichkeit.

Die Verantwortlichen versprechen eine stilvolle Welt voller Spannung und ein tiefgründiges Kampfsystem, das es euch erlaubt, sowohl eure Waffen als auch Pinocchios Körper zu modifizieren. Des Weiteren bietet das Spiel prozedurale Quests und mehrere Endsequenzen, die von euren Entscheidungen, die ihr mithilfe des „Lügen“-Systems trefft, abhängen werden.

„Lies of P“ befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC (via Steam) sowie Google Stadia in Entwicklung. Gegenwärtig hat das Spiel noch keinen Veröffentlichungstermin.

Was ist eure Meinung zum ersten „Lies of P“-Trailer?

