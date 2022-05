Lies of P: 4K oder 60FPS – Soulslike auf der PS5 mit zwei Darstellungs-Modi

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, wird das Soulslike-Abenteuer "Lies of P" auf der PlayStation 5 mit zwei unterschiedlichen Darstellungs-Modi versehen. Wir verraten euch, was technisch geboten werden soll.

Mit „Lies of P“ kündigten die Entwickler der Round8 Studios und der Publisher NeoWiz im Mai des vergangenen Jahres ein neues Soulslike-Abenteuer für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation an.

In einem aktuellen und von Gamingbolt geführten Interview gingen die Macher der Round8 Studios unter anderem auf die technische Umsetzung von „Lies of P“ ein. Wie bestätigt wurde, wird das Soulslike auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X mit zwei Darstellungs-Modi versehen. Zum einen haben wir es hier mit dem Performance-Modus zu tun, in dem „Lies of P“ in der nativen 1440p-Auflösung und 60 Bildern die Sekunde dargestellt wird.

Hinzukommt der Quality-Modus, der nach dem aktuellen Stand der Dinge native 4K bei 30FPS liefert. Eigenen Angaben zufolge würden die Entwickler im Quality-Modus zwar gerne eine Darstellung in 4K und 60FPS bieten, ob dies auf den Konsolen umsetzbar ist, bleibe jedoch abzuwarten.

Eine düstere Neuinterpretation von Pinocchio

Offiziellen Angaben zufolge verschlägt es euch in „Lies of P“ in eine düstere Neuinterpretation des Märchen-Klassikers Pinocchio. Ihr findet euch in der Stadt Krat wieder, die von der Belle Epoque-Ära inspiriert wurde und im Wahnsinn zu versinken droht. In der Rolle des Puppen-Mechanoid Pinocchio stoßt ihr auf eine kurze Notiz: „Finde Mr. Geppetto. Er ist in dieser Stadt.“

Laut den verantwortlichen Entwicklern der Round8 Studios punktet „Lies of P“ vor allem mit seinem facettenreichen Kampfsystem, das euch in die Lage versetzt, sowohl den Körper von Pinocchio als auch dessen Waffen zu modifizieren. Damit schneidet ihr den Protagonisten auf die vor ihm liegenden Kämpfe vor, die in klassischer Soulslike-Manier sehr knackig ausfallen werden.

„Lies of P“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

