Lies of P: Rund 40 Minuten frisches Gameplay – Bosskämpfe, Fähigkeiten und mehr

Den Start in die neue Woche versüßten uns die Indie-Entwickler von Neowiz mit zwei umfangreichen Gameplay-Videos zum düsteren Action-Rollenspiel "Lies of P". Diese ermöglichen euch einen Blick auf die Bosskämpfe, die verschiedenen Fähigkeiten des Protagonisten und mehr.

Mit „Lies of P“ kündigten die unabhängigen Entwickler von Neowiz im vergangenen Jahr ein düsteres Action-Rollenspiel an, das auf das Soulslike-Prinzip setzen und laut dem Studio mit einem unverbrauchten Setting punkten wird.

Nach der Präsentation im Rahmen der Gamescom 2022 stellte Neowiz zwei weitere Gameplay-Videos zu „Lies of P“ bereit, die es zusammen auf eine Laufzeit von rund 40 Minuten bringen. Offiziellen Angaben zufolge ermöglichen euch die beiden Videos einen ausführlichen Blick auf „Lies of P“ und stellen unter anderem das Kampfsystem näher vor.

Darüber hinaus warten Eindrücke aus ausgewählten Bosskämpfen und ein Blick auf diverse Fähigkeiten des Helden.

Eine düstere Version von Pinocchio

„Lies of P“ versetzt euch in eine alternative Version des Literatur-Klassikers „Pinocchio“. Ihr übernehmt die Kontrolle über den bekannten Protagonisten und steht vor der Aufgabe, Mr. Geppeto in einer düsteren Stadt aufzuspüren. Aufgrund der Tatsache, dass sich euch in der Spielwelt allerlei Gegner in den Weg stellen, entpuppt sich die Suche nach Mr. Geppeto allerdings als echte Herkulesaufgabe.

Pinocchio versucht in dieser alternativen Geschichte übrigens immer noch, ein Mensch zu werden. Allerdings wird er in „Lies of P“ auf diverse Quests stoßen, die sein weiteres Schicksal beeinflussen können – je nachdem, welche Lügen Pinocchio erzählt. „Lies of P“ bekam bisher keinen handfesten Releasetermin spendiert und wurde lediglich für einen Release im kommenden Jahr bestätigt.

Versorgt werden der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

