Lies of P: Mehr als 30 Minuten Gameplay aus der Gamescom-Demo

Zu "Lies of P" wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das Spieler durch die Gamescom-Demo führt und verschiedene Elemente des Spiels vorstellt, darunter die Kämpfe.

„Lies of P“ gehört für viele Spieler zu den Highlights der Gamescom 2022. Und auch wenn die Messe längst beendet ist, kann noch einmal ein Blick auf die Demo geworfen werden, die während der Veranstaltung in Köln gespielt werden konnte.

IGN hat darauf aufbauend ein mehr als 30 Minuten langes Video veröffentlicht, in dem ein umfangreicher Blick auf das Abenteuer geworfen werden kann. Verschiedene Locations werden vorgestellt, die Kämpfe kommen nicht zu kurz und auch die recht düstere Grundstimmung wird eindrucksvoll zur Schau gestellt.

Release im kommenden Jahr

Präsentiert wird die Demo von „Lies of P“ vom Director des Titels, der selbst Hand anlegte und persönlich die Souls-ähnlichen Kampf- und Ausdauermechaniken, die explosiven Animationen und das Leveldesign der viktorianischen Ära ins rechte Licht rückt. Anschauen könnt ihr euch den halbstündigen Clip unterhalb dieser Zeilen.

Veröffentlicht werden soll „Lies of P“ zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt im kommenden Jahr. Unterstützt werden die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und der PC. Abonnenten des Xbox Game Pass erhalten vom ersten Tag an einen Zugriff auf das Spiel und können somit ohne Zusatzkosten durchstarten.

Inspiriert von der bekannten Geschichte von Pinocchio ist „Lies of P“ ein Action-Souls-Spiel, das in einer grausamen, düsteren Belle Époque-Welt spielt. Spieler begleiten den Protagonisten und erleben seine Reise zur Menschwerdung. Dabei gilt es, miteinander verknüpfte, prozedurale Quests zu meistern, deren Verlauf davon abhängt, wie die Spieler lügen. Diese Entscheidungen beeinflussen das Ende der Geschichte.

Auch die Waffen spielen eine entscheidende Rolle und können auf vielfältige Weise kombiniert werden, um etwas völlig Neues zu schaffen. Spieler müssen entsprechend die besten Kombinationen finden und laut Hersteller „etwas wirklich Besonderes schaffen“.

