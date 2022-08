Lies of P: Das machte das Pinocchio-Setting für die Entwickler so attraktiv

Schon im Rahmen der offiziellen Ankündigung machte das Soulslike-Abenteuer "Lies of P" mit seinem unverbrauchten Pinocchio-Setting von sich reden. In einem aktuellen Interview verriet Neowiz, was dieses für die Entwickler so attraktiv machte.

Aktuell arbeiten die Indie-Entwickler von Neowiz am düsteren Soulslike-Abenteuer „Lies of P“, das im Zuge der diesjährigen Gamescom Awards gleich drei Preise abstauben konnte.

Neben dem Soulslike-Ansatz war es vor allem das unverbrauchte Pinocchio-Setting, das in den letzten Wochen für reichlich Gesprächsstoff sorgte. In einem aktuellen Interview plauderte die für „Lies of P“ verantwortliche Game-Directorin Choi Ji-Won ein wenig über die Arbeiten an dem Action-Rollenspiel und ging unter anderem auf die Entscheidung ein, mit „Lies of P“ einen Abstecher in die Welt von Pinocchio zu unternehmen.

Wie Choi Ji-Won ausführte, gab es unter dem Strich drei Faktoren, die für Pinocchio als Setting sprachen.

Die düstere Welt der Pinocchio-Bücher

„Wir mussten zuerst eine sehr bekannte Sache finden, weil dies unser erstes Soulslike-Spiel ist. Als erstes wollten wir also eine Fanbase haben. Daher haben wir uns für eine bekannte Geschichte entschieden und ihr unseren eigenen Twist verpasst“, so die Game-Directorin. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wies sie darauf hin, dass „Lies of P“ auf den Büchern von Pinocchio basiert, die im Gegensatz zum bekannten Disney-Film deutlich düsterer und erwachsener ausfallen.

Ein weiterer Faktor, der den Entwicklern bei den Arbeiten an „Lies of P“ entgegen kam, ist laut Choi Ji-Won die Tatsache, dass es in der Geschichte von Pinocchio mehrere unterschiedliche Schauplätze gibt. Die Geschichte beginnt im Haus von Geppetto und später findet sich Pinocchio sogar unter dem Ozean oder im Magen eines Wals wieder. „Deshalb fanden wir Pinocchio für unser Spiel sehr attraktiv“, ergänzte die Game-Directorin abschließend.

„Lies of P“ erscheint im Laufe des kommenden Jahres für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Auf der Gamescom 2022 in der vergangenen Woche hatten wir bereits die Möglichkeit, „Lies of P“ in Zug einer ersten Gameplay-Demo anzuspielen. Was technisch wie spielerisch geboten wird, verrät euch unsere ausführliche Vorschau, die ihr hier findet.

