Lies of P: 12 Minuten Gameplay aus dem Pinocchio-Abenteuer

Nachdem im Vorfeld der Gamescom 2022 ein Trailer zu "Lies of P" gezeigt wurde, folgte heute ein rund zwölf Minuten langes Gameplay-Video, das umfangreichere Einblicke in das Pinocchio-Abenteuer gewährt.

„Lies of P“, das kommende von „Pinocchio“ inspirierte Soulslike von NEOWIZ und Round 8 Studio, zeigt sich in einem rund zwölf Minuten langen Gameplay-Video, das im Rahmen der Gamescom 2022 von IGN veröffentlicht wurde.

Neben zahlreichen Tutorials und Kämpfen gewährt das Video auch einen Blick auf die Gothic-Umgebungen, einige recht interessant aussehende Gegner und verschiedene Werkzeuge. Dazu gehört unter anderem eine Puppenschnur, mit der Spieler auf weit entfernte Gegner schießen können, um sie zu sich zu ziehen. Auch sind die Souls-Vibes spürbar, sei es bei der Atmosphäre und dem Design der Umgebungen als auch bei den Animationen.

Erkundet eine düsteren Belle Époque-Welt

„Lies of P“ soll zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt im kommenden Jahr für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erscheinen. Abonnenten des Xbox Game Pass haben vom ersten Tag an einen Zugriff auf das Spiel.

Inspiriert von der bekannten Geschichte von Pinocchio ist „Lies of P“ ein Action-Souls-Spiel, das in einer grausamen, düsteren Belle Époque-Welt spielt. Als Spieler begleitet ihr den Protagonisten und erlebt seine Reise zur Menschwerdung. Dabei gilt es, miteinander verknüpfte, prozedurale Quests zu meistern, deren Verlauf davon abhängt, wie die Spieler lügen. Diese Entscheidungen beeinflussen das Ende der Geschichte.

„Wir haben schon seit einiger Zeit mit der Idee gespielt, Pinocchios Geschichte auf unsere eigene Weise neu zu erzählen. Lies of P ist der Höhepunkt unserer Träume und unserer Albträume. Es ist definitiv eine Version dieser klassischen Geschichte, die man noch nie zuvor gesehen hat“, so Jiwon Choi, der Entwicklungsleiter von „Lies of P“, im Zuge der einstigen Ankündigung des Spiels.

Für die Entwickler sei Pinocchio schon immer eine düstere Geschichte über die Lügen gewesen, mit denen in einer Welt zurechtgekommen werden muss, die nicht immer schwarz und weiß ist. Nachfolgend könnt ihr euch das anfangs erwähnte Gameplay-Video anschauen:

