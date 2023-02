Lies of P: Neuer Trailer zum Soulslike-RPG bestätigt physische Editionen

Neowiz kündigte heute an, dass ihr kommendes Soulslike-Abenteuer auch in physischer Form angeboten wird.

Um einen physischen Release anbieten zu können, hat Neowiz Games einen Deal mit Fireshine Games abgeschlossen. Somit kann „Lies of P“ sowohl in digitaler als auch in physischer Form gekauft werden. Alle Systeme sind davon betroffen, wozu die PS5, PS4, Xbox Series X/S und die Xbox One gehören.

Im August ist es so weit

Erst vor einer Woche verkündeten die Entwickler: Das Pinocchio-Soulslike erscheint im August dieses Jahres. Ein genauer Tag steht gegenwärtig noch nicht fest.

Die physischen Editionen sollen simultan zum digitalen Release erscheinen. Es fällt also keine zusätzliche Wartezeit für Spieler an, die ein greifbares Exemplar bevorzugen.

Marketing-Direktorin Sarah Hoeksma von Fireshine Games ließ in einer Pressemitteilung verlauten: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Neowiz, um die physische Version von Lies of P noch in diesem Jahr in den westlichen Märkten zu veröffentlichen. Als eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2023 können wir es kaum erwarten, dass die Spieler in diese zutiefst düstere Version eines klassischen Märchens eintauchen und das Abenteuer erleben, das sie erwartet.“

Zu dieser Ankündigung veröffentlichte Fireshine Games einen Trailer. Schaut ihn euch jetzt an.

Neowiz liefert hiermit eine düstere Neuinterpretation des Märchens „Pinocchio“. Was dieses Setting so attraktiv machte, erklärte Spieldirektorin Choi Ji-Won letzten Sommer. Beim Gameplay möchte das Team wiederum mit den bekannten Soulslike-Mechaniken punkten.

Im PlayStation Store kann „Lies of P“ schon mal auf die Wunschliste gesetzt werden. Dadurch werdet ihr informiert, sobald das Spiel vorbestellt werden kann.

