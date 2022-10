Lies of P: Bis zu 60 Stunden Spielzeit, aber keine Panik

„Lies of P“ sorgte in den vergangenen Monaten mit einem durchaus interessanten Setting für Aufmerksamkeit. Allerdings wird erst der Launch im kommenden Jahr zeigen, ob die Erwartungen erfüllt werden.

Erwarten können Spieler auch ein recht umfangreiches Abenteuer, das sie zahlreiche Stunden beschäftigen wird. Etwa 30 Stunden wird es laut der Angabe der Entwickler dauern, bis Spieler in „Lies of P“ das Ende sehen. Werden alle Geheimnisse ausgiebig geprüft und alle Locations bis zum letzten Winkel untersucht, können es auch bis 60 Stunden werden.

Einzelne Stages mit zehn Stunden Spielzeit

30 oder 60 Stunden sind eine Menge und könnten Spieler, die eher knackige 10- bis 15-Stunden-Spiele favorisieren, durchaus abschrecken. Im Fall von „Lies of P“ gibt es allerdings eine Zwischenlösung. So können die einzelnen Stages offenbar als eigenständige Erfahrungen angesehen werden, sodass sich für einzelne Durchläufe eine reduzierte Spielzeit ergibt.

„Ich habe mich für ein Spiel mit längerer Spielzeit entschieden, weil ich dachte, dass ich damit sowohl Spieler ansprechen kann, die gerne längere Spielzeiten genießen, als auch Spieler mit kürzeren Spielzeiten“,

Spieler, die ein kürzeres Spiel genießen wollen, können „Lies of P“ laut der Aussage des Directors Stage für Stage durchspielen: „Jede Stage dauert, wenn man sie wirklich durchspielt, etwa zehn Stunden. Und jede Etappe hat andere Merkmale und Funktionen. Wenn man es Stage für Stage angeht, jeweils als ein Spiel, dann wird man es Schritt für Schritt genießen.“

Damit verfügt die Spielzeit von „Lies of P“ quasi über eine große Bandbreite und Fans von kürzeren Spielen können den Titel wahlweise häppchenweise genießen, wobei die einzelnen Stages offenbar Erlebnisse bieten, die mehr oder weniger für sich stehen.

Wann genau „Lies of P“ auf den Markt gebracht werden soll, ist weiterhin offen. Bisher ist lediglich von einem Release im kommenden Jahr die Rede. Entwickelt wird der Titel für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Mehr zu „Lies of P“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

