Lies of P: Spielszenen und düstere Story-Eindrücke im neuen Gameplay-Trailer

Mit "Lies of P" steht uns in diesem Jahr ein weiteres interessantes Soulslike-Abenteuer ins Haus. Im Rahmen des IGN Fan Fest 2023 wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der uns sowohl Spielszenen als auch Eindrücke aus der Geschichte bietet.

Im Zuge des IGN Fan Fest 2023 sollen uns diverse spannende Titel präsentiert werden, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Los ging es mit dem Pinocchio-Soulslike „Lies of P“, das sich heute in einem neuen Gameplay-Trailer zeigt.

In den Mittelpunkt des neuen Trailers rückt das Kampfsystem, in dem es genau wie beim großen Vorbild „Dark Souls“ auf eine strategisch kluge Mischung aus offensiven und defensiven Manövern ankommt. Des Weiteren könnt ihr einen Blick auf verschiedene Waffen werfen, auf die ihr im Kampf zurückgreifen könnt.

Abgerundet wird der neue Gameplay-Trailer zu „Lies of P“ von Eindrücken aus der Handlung des Soulslike-Titels.

Rollenspiel in der finalen Entwicklungsphase

„Lies of P“ entsteht bei den Entwicklern von Neowiz Games, die bereits im vergangenen November darauf hinwiesen, dass die Entwicklung des Rollenspiels so gut wie abgeschlossen ist. Aktuell nimmt das Studio laut eigenen Angaben den finalen Feinschliff vor, um zum Launch des Soulslike für eine möglichst reibungslose Spielerfahrung zu sorgen.

Mit einem Blick auf die Spielzeit von „Lies of P“ hieß es im Herbst 2022, dass sich die Spieler und Spielerinnen auf eine Spielzeit von rund 30 Stunden einstellen können, wenn sie das Soulslike einfach nur beenden möchten. Gehört ihr hingehen zu denjenigen, die wirklich alles sehen und sämtliche Geheimnisse entdecken möchten, dann könnt ihr laut Entwicklerangaben bis zu 60 Stunden einplanen.

In „Lies of P“ interpretiert Neowiz Games die Geschichte der Holzpuppe Pinocchio neu. Ihr übernehmt die Kontrolle über den beliebten Märchen-Charakter, der in Form eines Puppen-Androiden neu entworfen wurde und sich in einer düsteren Stadt auf die Suche nach Mister Geppetto begibt.

„Lies of P“ erscheint im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

