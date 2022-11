Lies of P: Entwicklung des Pinocchio-Soulslikes fast abgeschlossen

Lange müssen sich die Spieler nicht mehr gedulden, bis „Lies of P“ auf den Markt kommt. Das verdeutlicht eine Aussage des Directors gegenüber 4Gamers.

Der letzte Schliff fehlt noch

„Wir haben im August angekündigt, dass das Spiel zu 70 % fertig ist, aber jetzt ist es schon viel weiter fortgeschritten. Der größte Teil der Entwicklung ist abgeschlossen und der Rest befindet sich in der Montagephase, wir beheben Fehler, verfeinern und geben dem Spiel den letzten Schliff“, teilte Choi Ji-Won mit.

Der genaue Veröffentlichungstermin sollte also schon bald bekanntgegeben werden. Bisher war nur von einem Release im Jahr 2023 die Rede.

Eine gute Gelegenheit für die Termin-Verkündung wären die Game Awards 2022, die am 8. Dezember stattfinden. Schließlich sollen hier mehr als 50 Spiele präsentiert werden.

Das Soulslike-Rollenspiel wird für PC, PS5, Xbox Series X/S und auch für die alten Konsolen erscheinen. Neowiz Games interpretiert hier die Geschichte der Holzpuppe Pinocchio neu. In diesem Fall stellt er einen Puppen-Mechanoid dar, mit dem ihr in einer düsteren Stadt Mr. Geppetto finden müsst.

Warum dieses Setting für das Entwicklerteam so attraktiv war? Es handle sich um eine bekannte Geschichte, mit der eine bestehende Fanbase angesprochen wird. Allerdings orientiere sich Neowiz nicht am Disney-Film, sondern an den düsteren Büchern, was viel mehr zu einem Soulslike-Game passe. Zudem seien die abwechslungsreichen Schauplätze für das Setting sehr attraktiv.

