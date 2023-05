Summer Game Fest 2023: PlayStation, Xbox und mehr – Liste der Teilnehmer vorgestellt

Auch in diesem Jahr werden im Zuge des von Geoff Keighley produzierten und moderierten Summer Game Fest Updates zu bereits angekündigten Titeln geliefert und ausgewählte Neuankündigungen vorgenommen.

Nachdem uns Keighley kürzlich ein spannendes Event mit zahlreichen Überraschungen versprach, wurde nun bekannt gegeben, dass mehr als 40 Entwickler und Publisher mit von der Partie sein werden.

Darunter illustre Namen wie PlayStation beziehungsweise Sony Interactive Entertainment, Microsoft, Square Enix, Electronic Arts oder Bandai Namco Entertainment.

Anbei die offizielle Liste über die Teilnehmer des Summer Game Fest 2023.

Der Startschuss zum Summer Game Fest 2023 fällt mit dem großen Eröffnungs-Event, das am Donnerstag, den 8. Juni 2023 um 21 Uhr unserer Zeit startet und in Form eines Livestreams live mitverfolgt werden kann. Nach dem Eröffnungs-Event wird es zu weiteren Digital-Events und Präsentationen kommen, auf die sich die Spielerinnen und Spieler freuen dürfen.

„Traditionell werden wir tonnenweise aufregende Ankündigungen von den Entwicklern haben, die die Spielebranche vorantreiben. Und wir werden noch einmal andere digitale Events, Demos und weitere Überraschungen der Publisher hervorheben, die in den kommenden Monaten angekündigt werden“, kommentierte Keighley die Ankündigung des Summer Game Fest.

