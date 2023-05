Mortal Kombat 1: Die offizielle Gameplay-Enthüllung hat einen Termin

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate wurde „Mortal Kombat 1“ vor wenigen Tagen offiziell angekündigt und für eine Veröffentlichung im September dieses Jahres bestätigt.

Im Rahmen der offiziellen Ankündigung hieß es unter anderem, dass wir uns auf einen Reboot freuen dürfen, der in einem neuen und vom Feuergott Liu Kang erschaffenen Universum angesiedelt ist. Zum Leidwesen der wartenden Community wurde die Ankündigung von „Mortal Kombat 1“ zwar von einem ersten Trailer begleitet, handfeste Spielszenen enthielt dieser allerdings nicht.

Wie heute bekannt gegeben wurde, werden wir uns allerdings nicht mehr allzu lange gedulden müssen. Demnach wird NetherRealms Ed Boon auf dem Summer Game Fest 2023 am 8. Juni 2023 zugegen sein und das erste Gameplay-Material zu „Mortal Kombat 1“ im Gepäck haben. Versprochen werden Details zum Kampfsystem an sich oder den Kameo-Kämpfern.

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Mortal Kombat 1“ wurde bestätigt, dass sich die Spielerinnen und Spieler auf ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten wie Sub-Zero, Liu Kang, Scorpion, Kitana, Kung Lao und Shang Tsung freuen dürfen. Da es sich bei „Mortal Kombat 1“ um einen Reboot handelt, werden die Charaktere allerdings in ganz neuen Rollen zurückkehren und so für die eine oder andere Überraschung sorgen.

„Das ist Mortal Kombat 1. Es ist ein völlig neuer Anfang. Ihr werdet sehen, wie diese Charaktere mit neuen Rollen und neuen Beziehungen zueinander wieder eingeführt werden. Das ist der Hauptgrund hinter der Bezeichnung Mortal Kombat 1“, kommentierte Ed Boon die Namenswahl des Reboots.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1:

„Mortal Kombat 1“ wird am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erscheinen. Während die Ableger für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S bei den NetherRealm Studios entstehen, entwickelt QLOC den PC-Port.

Die Switch-Fassung hingegen geht aus einer Zusammenarbeit zwischen Shiver Entertainment und Saber Interactive hervor.

Don’t miss the world gameplay premiere of @MORTALKOMBAT 1 when Ed Boon (@Noobde) joins @geoffkeighley live on stage at #SummerGameFest on Thursday, June 8.

Watch the livestream at https://t.co/gO9QVWF4nN

Join us in person at @youtubetheater – Tickets: https://t.co/vpFuPnfyTe pic.twitter.com/VCjxZNCnx9

— Summer Game Fest (@summergamefest) May 23, 2023