Mortal Kombat 1: Reboot mit Trailer, Releasetermin und ersten Details angekündigt

Wie versprochen wurde der Fighting-Titel "Mortal Kombat 1" am heutigen Donnerstag Nachmittag offiziell angekündigt. Wir liefern euch den offiziellen Trailer, erste Details und den Releasetermin zum Reboot der legendären Serie.

Am heutigen Donnerstag Nachmittag hatten die Verantwortlichen von Warner Bros. Interactive Entertainment beziehungsweise die Entwickler der NetherRealm Studios endlich ein Einsehen mit der wartenden Community und kündigten „Mortal Kombat 1“ offiziell an.

Wie bereits von mehreren Insidern bestätigt, haben wir es bei „Mortal Kombat 1“ mit einem Reboot zur legendären Fighting-Titel-Serie zu tun. Allzu viele Details ließen sich die NetherRealm Studios bisher leider nicht entlocken.

Zum einen wurde bekannt gegeben, dass unser Weg in „Mortal Kombat 1“ in ein ganz neues Universum führen wird, das vom Feuergott Liu Kang erschaffen wurde und ganz neue Geschichten zu erzählen hat.

„Kämpfe dich durch eine brandneue Geschichte mit deinen Lieblingscharakteren aus Mortal Kombat, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast“, heißt es zur Geschichte des Reboots.

Kameo-Partner unterstützen euch im Kampf

Weiter führten die Entwickler der NetherRealm Studios aus, dass das Kampfgeschehen durch die sogenannten Kameo-Partner erweitert wird, die euch im Kampf hilfreich zur Seite stehen. Handfeste Details zu dieser Spielmechanik wurden allerdings noch nicht genannt und werden laut offiziellen Angaben zu gegebener Zeit folgen.

Wenig überraschend dürfen wir uns in „Mortal Kombat 1“ auf ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten freuen. Im ersten offiziellen Trailer, der passend zur heutigen Ankündigung des Reboots veröffentlicht wurde, sind beispielsweise Mileena, Kitana, Sub-Zero und Scorpion zu sehen. Ebenfalls bestätigt wurde Shang Tsung, bei dem es sich um einen spielbaren Bonus-Charakter für alle Vorbesteller handelt.

Apropos Vorbestellungen: Diese starten am morgigen Freitag, den 19. Mai 2023. Wer „Mortal Kombat 1“ vorbestellt, erhält nicht nur Zugriff auf Shang Tsung. Auch ein Zugang zur nicht näher konkretisierten Beta wird ein Bestandteil der Pre-Order-Boni sein. Abschließend wurden neue Kampfmechaniken, Gameplay-Features und eine Rückkehr der Fatalities versprochen. Zudem könnte der erste Trailer Tag-Team-Kämpfe andeuten.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1:

„Mortal Kombat 1“ wird am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht. In den nächsten Wochen und Monaten möchten uns die Entwickler der NetherRealm Studios in regelmäßigen Abständen mit Eindrücken und Details zu den wichtigsten Features und Inhalten des Reboots versorgen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren