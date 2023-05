Mortal Kombat 12: Bekannter Leaker nennt den Namen, Preise und Plattformen

Am gestrigen Abend stellten die Entwickler der NetherRealm Studios einen frischen Teaser zu „Mortal Kombat 12“ bereit, mit dem nicht nur eine bevorstehende Ankündigung des Fighting-Titels angedeutet wurde.

Darüber hinaus ließ der Teaser vermuten, dass es sich beim neuesten Ableger der legendären Serie um einen Reboot zu „Mortal Kombat“ handeln könnte. Untermauert werden diese Spekulationen vom bekannten Dataminer und Leaker „billbil-kun“, der sich in den vergangenen Monaten mit den korrekten Vorhersagen der PlayStation Plus- und Games with Gold-Line-Ups einen Namen machte.

Wie „billbil-kun“ berichtet, dürfen wir uns in der Tat auf einen Reboot freuen, der unter dem Namen „Mortal Kombat 1“ veröffentlicht wird. Auch zu den versorgten Plattformen nannte uns der Leaker unbestätigte Details.

Eine 250 US-Dollar teure Kollector’s Edition?

Laut den Angaben von „billbil-kun“ wird „Mortal Kombat 1“ für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Zudem wird es eine technisch angepasste Version für die Nintendo Switch geben. Spielerinnen und Spieler auf der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One hingegen sollen leer ausgehen.

Weiter berichtet „billbil-kun“, dass die Standard-Version von „Mortal Kombat 1“ auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S für 69,99 US-Dollar angeboten wird. Für die Switch-Umsetzung hingegen werden laut dem Dataminer und Leaker 59,99 US-Dollar fällig. Auch Sammler und Freunde von Sonder-Editionen werden bei „Mortal Kombat 1“ wohl auf ihre Kosten kommen.

Laut „billbil-kun“ wird eine Premium-Edition zum Reboot für 109,99 US-Dollar angeboten, während die exklusive Kollector’s Edition mit stattlichen 249,99 US-Dollar zu Buche schlägt. Details zu den Inhalten der Premium- beziehungsweise der Kollector’s Edition nannte der Leaker nicht. Diese folgen unter Umständen im Rahmen der offiziellen Ankündigung von „Mortal Kombat 1“.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 12:

Den Angaben des als verlässliche Quelle geltenden Insiders Tom Henderson zufolge dürfen wir uns im kommenden PS5-Games-Showcase auf die Enthüllung des Fighting-Titels freuen. Aktuell wird spekuliert, dass der besagte Showcase Ende des Monats oder Anfang Juni stattfindet.

Offiziell bestätigt wurden die Gerüchte um den Showcase bisher allerdings nicht.

EXCLUSIVE

🚨UPCOMING RELEASE🚨 Next Mortal Kombat game from NetherRealm Studios / WB Games will be called: 🔥 Mortal Kombat 1 🔥 🎮PC, PS5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch

💲Standard: 69.99$ (PS5, XB) / 59.99$ (SW)

💲Premium: 109.99$

💲Kollector’s: 249.99$ (PS5, XB) pic.twitter.com/c5BCDg1Lec — billbil-kun (@billbil_kun) May 11, 2023

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 12.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren