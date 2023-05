Mortal Kombat 12: Präsentation in Kürze? Offizieller Teaser befeuert die Gerüchte

Im aktuellen Geschäftsbericht bestätigte der US-Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment die laufenden Arbeiten am Fighting-Titel „Mortal Kombat 12“, der sich bei den NetherRealm Studios in Entwicklung befindet.

Nachdem in den vergangenen Wochen gleich mehrere Insider darauf hinwiesen, dass die offizielle Ankündigung beziehungsweise Präsentation von „Mortal Kombat 12“ im Laufe des Monats Mai erfolgen wird, befeuerten nun die Entwickler der NetherRealm Studios selbst die Gerüchte um die baldige Enthüllung.

Im Rahmen eines offiziellen Teasers stimmten die NetherRealm Studios nicht nur auf die bevorstehenden Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der Fighting-Titel-Serie ein. Darüber hinaus wurde mehr als offensichtlich auf den nächsten Ableger der „Mortal Kombat“-Reihe verwiesen, der offenbar kurz vor seiner Enthüllung steht.

Präsentation auf dem großen PS5-Games-Showcase?

Einen konkreten Termin für die Präsentation von „Mortal Kombat 12“ nannten die Entwickler der NetherRealm Studios aber weiterhin nicht. Schenken wir den Angaben des bekannten Industrie-Insiders Tom Henderson Glauben, dann wird die Ankündigung des heiß erwarteten Fighting-Titels im Rahmen des noch nicht angekündigten PS5-Games-Showcase erfolgen. Dieses wird laut Giant Bombs Jeff Grubb in diesem Monat stattfinden.

Bisher wissen wir dank des Geschäftsberichts von Warner Bros. Interactive Entertainment nur, dass „Mortal Kombat 12“ für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen ist. Offizielle Informationen zu den Inhalten des Fighting-Titels erreichten uns leider nicht.

Unbestätigten Berichten zufolge wird mit Reiko ein Charakter sein Comeback feiern, der in „Mortal Kombat 4“ aus dem Jahr 1997 sein Debüt feierte und seinen letzten Auftritt in „Mortal Kombat: Armageddon“ (2006) hatte. Darüber hinaus deutete Ed Boon an, dass der beliebte Konquest-Modus in „Mortal Kombat 12“ ein Comeback feiern könnte.

„Mortal Kombat 12“ wird aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Sollte ein konkreter Termin für die offizielle Enthüllung des Fighting-Titels genannt werden, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Nothing but appreciation for our fans over the past 30 Years. We’re just getting started… pic.twitter.com/i8LzbGfISf — Mortal Kombat 30 (@MortalKombat) May 1, 2023

A big THANK YOU from us, with a (not so subtle) tease of what’s koming 👍🏻#MortalKombat pic.twitter.com/p02TeUiBGK — Ed Boon (@noobde) May 1, 2023

